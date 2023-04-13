Tunceli’de sağanak nedeniyle kapanan Tunceli-Ovacık karayolu ulaşıma açıldı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 11:54

Güncelleme: 13.04.2023 - 12:05

Tunceli'de sağanakla birlikte debisi yükselen Munzur çayı, 2 gün önce 3 ayrı noktadan taştı.

Tarım arazilerini ve bazı turistik işletmelerin bahçelerini su altında bırakan yağış nedeniyle Ovacık karayolu da ulaşıma kapatıldı.

Yağışın durmasıyla ekipler, yollara düşen kaya parçaları ile yağışın taşıdığı eşyaları temizleyerek yolu trafiğe açtı.