TDP Genel Başkanı Sarıgül Tunceli’de: Maçoğlu’nu ziyaret etti
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu ziyaret etti. Sarıgül, başkan Maçoğlu’nun yaptığı çalışmaları beğendiğini ve yakından takip ettiğini söyledi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül, Elazığ’dan karayolu ile Tunceli’ye geldi. Kent ziyareti çerçevesinde Tunceli Belediyesi’ni ziyaret eden Sarıgül’ü Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, başkan yardımcıları ve belediye çalışanları karşıladı.
MAÇOĞLU'NDAN SARIGÜL'E TEŞEKKÜR
Maçoğlu ile makamında görüşen Sarıgül, başkan Maçoğlu’nun yaptığı çalışmaları beğendiğini ve yakından takip ettiğini söyledi. Maçoğlu ise ziyaretinden ötürü Sarıgül’e teşekkür etti.
Sarıgül’e Genel Başkan yardımcısı Zeynel Abidin Aktay ve Ordu İl Başkanı İlhan Kaya da eşlik etti.
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