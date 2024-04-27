Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan: Yol araç trafiğine kapandı

Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düştüğü yol araç trafiğine kapandı.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 16:45
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Öğle saatlerinde yoğun yağış sonrası Tunceli-Erzincan karayolunun 63. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yol araç trafiğine kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolun her iki tarafında kalan araçların tekrar ilerlemesi için Pülümür Belediyesi, düşen kaya parçaları ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından temizlenen yol, tekrar ulaşıma açıldı.


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