Tunceli’de şüpheli çanta alarmı!
Tunceli'de cadde üzerinde unutulan çanta paniğe neden oldu.
Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde sahipsiz çanta gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler caddeyi güvenlik şeridiyle çevirerek trafiğe kapattı.
Olay yerine bomba imha ekipleri çağrılırken çantayı unutan kadının olay yerine gelerek çantasını almasıyla durum normale döndü.
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