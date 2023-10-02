Tunceli’de şüpheli çanta alarmı!

Tunceli'de cadde üzerinde unutulan çanta paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 21:07
Tunceli’de şüpheli çanta alarmı!
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Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde sahipsiz çanta gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler caddeyi güvenlik şeridiyle çevirerek trafiğe kapattı.

Olay yerine bomba imha ekipleri çağrılırken çantayı unutan kadının olay yerine gelerek çantasını almasıyla durum normale döndü.


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Tunceli çanta şüpheli çanta

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