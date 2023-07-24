Fatih'de şüpheli çanta alarmı!
İstanbul Fatih'te bir ağacın altına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki İstanbul İl Göç İdaresi önünde sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatılan çanta boş çıktı.
Bölgede trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı.
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