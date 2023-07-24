Fatih'de şüpheli çanta alarmı!

İstanbul Fatih'te bir ağacın altına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:50
Fatih'de şüpheli çanta alarmı!
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İstanbul'un Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki İstanbul İl Göç İdaresi önünde sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatılan çanta boş çıktı.

Bölgede trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı.


Fatih şüpheli çanta şüpheli

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