Diyarbakır'da hareketli anlar... Durakta 'şüpheli çanta' paniği!

Diyarbakır'da durakta unutulan sırt çantası fünye ile patlatıldı, içerisinden kıyafet çıktı.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:04
Diyarbakır'da hareketli anlar... Durakta 'şüpheli çanta' paniği!
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Kayapınar ilçesi Evrim Alataş Caddesi'nde, durakta sırt çantasını görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

Polis ekipleri yolu kapatırken, bomba imha uzmanları çantayı fünye ile patlattı.

İÇİNDEN KIYAFET ÇIKTI

Sırt çantasından kıyafet çıkarken, yol yeniden trafiğe açıldı. 


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