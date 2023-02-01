Diyarbakır'da hareketli anlar... Durakta 'şüpheli çanta' paniği!
Diyarbakır'da durakta unutulan sırt çantası fünye ile patlatıldı, içerisinden kıyafet çıktı.
Kayapınar ilçesi Evrim Alataş Caddesi'nde, durakta sırt çantasını görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
Polis ekipleri yolu kapatırken, bomba imha uzmanları çantayı fünye ile patlattı.
İÇİNDEN KIYAFET ÇIKTI
Sırt çantasından kıyafet çıkarken, yol yeniden trafiğe açıldı.
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