Burdur’da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Burdur’da bir banka bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
Burdur Mehmet Akif Caddesi Köprübaşı mevkisinde devriye görevindeki asayiş ekipleri, bankta sahipsiz bir çanta görünce durumundan şüphelendi.
Bir süre orada bekleyen ekipler, çantanın sahibi gelmeyince caddeyi trafiğe kapatıp, çevre emniyeti aldı.
Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı, ilk kontrolünü yaptıktan sonra özel kıyafetlerini giyerek çantaya fünye yerleştirdi.
Kontrollü patlama anonsundan sonra çanta fünye ile patlatıldı.
Çantada kıyafetlerin olduğu belirlenirken, tehlikeli bir durum olmadığı anlaşılınca yol tekrar trafiğe açıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- 'Milyon verip aldılar ama...'
- Emek ve Özgürlük'ten 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı
- RTÜK sansür için iş başında: Halk TV'ye inceleme
- Meral Akşener'den 'Muharrem İnce' açıklaması
- Erdoğan aday olamaz
- 'Meşveret'çiler seçim kararını açıkladı
- Rıdvan Yılmaz oynadı, Rangers 4 golle kazandı
- Cansız mankenlere saldırdı
- Kayıp çocuklarda 'beyaz otomobil' ayrıntısı