Tunceli'deki çocuk istismarı iddiasına yurttaşlardan tepki yürüyüşü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, protesto yürüyüşü düzenleyip, olaya tepki gösterdi.

Tunceli'deki çocuk istismarı iddiasına yurttaşlardan tepki yürüyüşü
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DHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 16:50

Tunceli'nin Pertek ilçesinde büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, protesto yürüyüşü düzenleyip, olaya tepki gösterdi. Yürüyüşte, sık sık "Pertek uyuma, çocuklara sahip çık" sloganları atıldı.

Dava sonuçlanıncaya kadar olayın peşini bırakmayacaklarını belirten kalabalıktan Aysel Duru, "Bugün ilçemizde 12 yaşındaki bir çocuğa istismar eden bir kişi ve çocuğun annesi tutuklandığını öğrendik. Bu olay ilçemizde ilk değil. Bizler çocuk istismarının, taciz ve tecavüzün örtbas edilmemesi, şiddeti büyüten ailenin kutsallaştırılmaması gerektiğini ve buna karşı her zaman mücadele edeceğimizi her zaman vurguluyoruz. Kimseden de korkmuyoruz" dedi.

İlçede bugün 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen S.K. (33) ile çocuğun annesi S.Ç. (31) tutuklanmıştı. 


Etiketler: #Tunceli #istismar

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