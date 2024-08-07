Tunceli’deki yangın kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor

Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:49

Güncelleme: 07.08.2024 - 11:49

Tunceli Valiliği tarafından konuya kentte dünden bu yana süren yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Valilik açıklamada, "6 Ağustos tarihinde Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerinde çıkan örtü yangınına, araç yolu olmaması nedeniyle jandarma helikopterleriyle müdahale edildi. 6 JÖH timi, 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma istihbarat ve güvenlik timi ile Orman İşletme Müdürlüğünden 17 personel olmak üzere toplam 147 personel ilk andan itibaren yangın söndürme çalışmalarını sürdürdü. Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından gelen Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 helikopteri de çalışmalara katıldı. Yaklaşık 100 dönüm alanda etkili olan yangın, çalışmalarla tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

