Yalova’da orman yangını!
Yalova’nın Armutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Armutlu ilçesi Hayriye köyü Delmece Yaylası kırsalında çıktı.
Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar da söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gönderildi.
Yangına havadan da 2 helikopterle müdahale ediliyor.
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