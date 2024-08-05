Yalova’da orman yangını!

Yalova’nın Armutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 15:53
Abone Ol google-news

Yangın, saat 14.30 sıralarında Armutlu ilçesi Hayriye köyü Delmece Yaylası kırsalında çıktı.

Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar da söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gönderildi.

Yangına havadan da 2 helikopterle müdahale ediliyor.

 


Yalova haberleri Yangın haberleri orman yangını haberleri

İlgili Haberler

Geri dönüşüm tesisinde yangın!

Geri dönüşüm tesisinde yangın!
Esenyurt'ta TIR yangını! Malları kurtarmak için canlarını hiçe saydılar

Esenyurt'ta TIR yangını! Malları kurtarmak için canlarını hiçe saydılar
Kayseri'de dağlık arazide yangın!

Kayseri'de dağlık arazide yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler