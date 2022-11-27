Tunceli’nin Pertek ilçesinde ekmek 2 buçuk liradan satılacak
Tunceli’nin Pertek ilçesinde halk ekmek fiyatı, 1 Aralık 2022'den itibaren 2 buçuk lira olarak güncellendi.
Birçok bölgede artan maliyetler nedeni ile yükselen ekmek fiyatlarının önüne Pertek ilçesinde de geçildi. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ilçede 1 Aralıktan itibaren halk ekmek fiyatının 2 buçuk lira olacağını söyledi.
İlçelerinde Türkiye’nin birçok bölgesinden daha ucuza, ekmeği yurttaşlarla buluşturacaklarını söyleyen Alan, ''Pertek ilçemizde bir ilki gerçekleştirdiğimiz Halk Ekmek hizmetimizde 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren ekmek fiyatımız 2 buçuk lira olarak güncellenecektir. Zor günleri hep birlikte atlatacağız'' diye konuştu.
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