Kilisli işsiz yurttaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na: "İş istiyorum, benim çocuklarım aç. Ekmek param yok"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yaşadığı sorunları anlatırken gözyaşlarını tutamayan 6 çocuk babası Kilisli bir yurttaş, “Benim çocuklarım aç; 6 tane kızım. İşim yok, iş istiyorum. Allah için. Çocuklarım aç. Ekmek param yok. Evim kira” diye feryat etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kilis’te yurttaşların sorunlarını dinledi. 6 çocuk babası bir yurttaş, işsiz olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi.
Yaşadığı sorunları Kılıçdaroğlu’na anlatırken gözyaşlarını tutamayan yurttaş, “Benim çocuklarım aç; 6 tane kızım. İşim yok, iş istiyorum. Allah için. Çocuklarım aç. Ekmek param yok. Evim kira” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, yardım edilebilmesi için yurttaşın iletişim bilgilerinin alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra yurttaşlarla selamlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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