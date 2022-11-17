Kilisli işsiz yurttaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na: "İş istiyorum, benim çocuklarım aç. Ekmek param yok"

17 Kasım 2022 Perşembe, 19:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kilis’te yurttaşların sorunlarını dinledi. 6 çocuk babası bir yurttaş, işsiz olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi.

Yaşadığı sorunları Kılıçdaroğlu’na anlatırken gözyaşlarını tutamayan yurttaş, “Benim çocuklarım aç; 6 tane kızım. İşim yok, iş istiyorum. Allah için. Çocuklarım aç. Ekmek param yok. Evim kira” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, yardım edilebilmesi için yurttaşın iletişim bilgilerinin alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra yurttaşlarla selamlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.