Tünel projesi için arazileri kamulaştırılmıştı... Hatay'da köylüler, şantiye yolunu kapattı!

Belen ilçesine bağlı Çembuk köyünde, Belen-Antakya tünel projesi için çok sayıda tapulu mülk arazisinin bir sene önce resmi olmayan şekilde kamulaştırıldığını ve ödemelerini almadıklarını söyleyen köylüler, şantiye yolunu kapatarak eylem yaptı.

Tünel projesi için arazileri kamulaştırılmıştı... Hatay'da köylüler, şantiye yolunu kapattı!
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ANKA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:48

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Çembuk köyü sakinleri, Belen-Antakya tünel projesi şantiye yolunu kapattı. Proje için çok sayıda tapulu mülk arazisinin kamulaştırıldığını ve ödemelerini almadıklarını söyleyen köylüler, şantiye önüne gelen jandarmaya rağmen eylemlerini sürdürüyor.

Bir senedir muhatap bulamadıklarını, 200 yıllık zeytinliklerinin yok olduğunu belirten köylüler, vali ya da kaymakamın köye gelmesini talep ediyor.

"YERİMİZİ GASP EDİYORLAR"

Köy sakini bir yurttaş, "Bugün tam 11 buçuk ay oldu. Kim evrak verdi, kim para ödedi bizlere, kim bizi adam yerine koydu? Bana dediler ki 'suç duyurusunda' bulun. Savcılığa gittik ama oradan da 'suç teşkil etmeyen bir olaya biz müdahil olamayız' dediler. Neden olamıyosunuz, yerimizi gasp ediyorlar" dedi.


Etiketler: #hatay #şantiye #tapu #tünel

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