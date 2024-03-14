Tünele tersten giren araç faciaya neden oldu

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde hafif ticari araç tünele tersten girdi. 80 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:04
Tünele tersten giren araç faciaya neden oldu
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Of kara yolunda tünele ters yönden giren Mehmet Zeki Birinci idaresindeki hafif ticari araç, iş makinesine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan sürücü Birinci’nin öldüğü tespit edildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Mehmet Zeki Birinci’nin cenazesi, morga kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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