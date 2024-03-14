Tünele tersten giren araç faciaya neden oldu
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde hafif ticari araç tünele tersten girdi. 80 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti.
Of kara yolunda tünele ters yönden giren Mehmet Zeki Birinci idaresindeki hafif ticari araç, iş makinesine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan sürücü Birinci’nin öldüğü tespit edildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Mehmet Zeki Birinci’nin cenazesi, morga kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Metro seferleri normale döndü
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- İstanbul’da son durum ne?
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Korkutan 7.7'lik deprem uyarısı!
- Çocukluk ve gençlik...
- 'Para yok, zorlanacaksınız'
- Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü!
- 'Murat Kurum'un yüzüne söyledim...'