Tur minibüsü kamyona arkadan çarptı: 6 İngiliz turist yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan kamyonete çarpan tur minibüsünde bulunan 6 İngiliz turist yaralandı.

Tur minibüsü kamyona arkadan çarptı: 6 İngiliz turist yaralı
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İHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:46

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine seyir halindeki Osman S.’nin kullandığı 07 BUC 312 plakalı tur minibüsü akaryakıt istasyonundan çıkan Kenan Y.’nin kullandığı 07 YRH 40 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

6 TURİST YARALANDI

Kazada, tur minibüsünde yolcu olarak bulunan İngiliz uyruklu; Michael Patrick Lloyd , Sharon Joanne O’meara, Tommy Patrick O’meara, Joan Winifred O’meara, Daisy Elenor Toni Lloyd ve Marianne Rose Kilker yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #akaryakıt istasyonu #akaryakıt #Antalya

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