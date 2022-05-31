Tur minibüsü kaza yaptı: 11'i turist 12 kişi yaralandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur minibüsünün refüje çıkıp ağaca ve direğe çarptığı kazada 11'i turist, 12 kişi yaralandı.
Antalya Kemer Çamyuva'daki bir otelden aldığı Rus uyruklu turistleri Demre ilçesine götüren Ahmet Ali Durgun yönetimindeki 13'ü turist, 15 kişinin içinde bulunduğu tur minibüsü, Kumluca ilçesi Ahmet Aliağa Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaç ve elektrik direğine çarpıp durdu.
Kazada 11 turist ile sürücü yaralandı, refüjdeki 2 ağaç ile elektrik direği devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kumluca ve Finike Devlet hastaneleriyle özel hastanelere kaldırıldı. Ayakta müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan Kumluca-Finike kara yolu, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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