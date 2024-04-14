Bakan Uraloğlu açıkladı: Fahiş fiyattan bilet satan otobüs işletmelerine 5,3 milyon lira ceza

Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:45

Güncelleme: 14.04.2024 - 11:47

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda ve yolcu taşımacılığında yaşanan yoğunluğa yönelik tedbirler alındığını anımsattı.

Bakanlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri ile 7 gün 24 saat sahada denetim yapıldığını aktaran Uraloğlu, vatandaşların huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını tamamlayabilmeleri için yurt genelinde otobüs denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

'4 BİN 810 OTOBÜS DENETLENMİŞTİR'

Ramazan Bayramı tatilinde otobüs biletlerinin fahiş fiyatlı satışlarının önlenmesine yönelik denetimlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Uraloğlu, bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip, gerekli idari para cezalarının uygulandığını aktardı.

Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını kaydederek, "5 Nisan 2024 Cuma gününden bugüne kadar 80 bin 195 adet otobüs seferi gerçekleştirilmiş ve bu seferlerde 2 milyon 759 bin 818 adet yolcu taşınmıştır. Şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi) üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında o¨ncelikli olarak fahis¸ fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ile korsan taşımacılıgˆın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810 otobüs denetlenmiştir. Denetimlerimizde fahiş fiyatlı bilet satışı ve usulsüzlükler yapan otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

'DENETİMLERİMİZ ETKİN ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR'

Korsan taşımacılık yapan ve izinli olmayan noktalarda yolcu alan/indiren veya tespit edilen diğer usulsüzlükler nedeniyle otobüs işletmecilerine 1 milyon 269 bin lira idari para cezası uygulandığını belirten Uraloğlu, "Vatandaşımızın bu yoğunluk süresince rahat bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilmeleri için ekiplerimiz görevini icra etmektedir. Öncelikle fahiş fiyatlarla bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde bu yöndeki otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.