Tur rehberinin ‘kazıklama’ isyanı

Antalya’da çalışan bir tur rehberinin Karpuzkaldıran’da tur otobüslerinin eksikliğine dair isyanı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 14:23
Abone Ol google-news

Antalya’da tur rehberi olarak çalışan bir kişinin isyanı, sosyal medyada gündem oldu.

Karpuzkaldıran’da çektiği videoda, normalde en az 10-15 tur otobüsünün bulunması gereken saatlerde hiç tur otobüsünün olmamasını eleştiren rehber, bölgedeki turizm politikalarına sert eleştirilerde bulundu.

Rehber, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Burası bu saatlerde, normalde en az 10-15 tur otobüsünün olduğu Karpuzkaldıran. Hep birlikte turistleri, misafirleri kazıklayarak bu hale geldik. Şu an 1 tane bile tur otobüsü yok. Geldiğimiz nokta bu.”


Antalya haberleri turist haberleri kazık haberleri

İlgili Haberler

Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu aştı: İlk sırada hangi ülke var?

Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu aştı: İlk sırada hangi ülke var?
Antalya'da elektrikli motosiklet sürücüsü hastanelik oldu

Antalya'da elektrikli motosiklet sürücüsü hastanelik oldu
Antalya erkek vahşeti! Önce kadını taşla katletti sonra çocuğunu boğarak öldürdü!

Antalya erkek vahşeti! Önce kadını taşla katletti sonra çocuğunu boğarak öldürdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler