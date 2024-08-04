Tur rehberinin ‘kazıklama’ isyanı
Antalya’da çalışan bir tur rehberinin Karpuzkaldıran’da tur otobüslerinin eksikliğine dair isyanı sosyal medyada gündem oldu.
Antalya’da tur rehberi olarak çalışan bir kişinin isyanı, sosyal medyada gündem oldu.
Karpuzkaldıran’da çektiği videoda, normalde en az 10-15 tur otobüsünün bulunması gereken saatlerde hiç tur otobüsünün olmamasını eleştiren rehber, bölgedeki turizm politikalarına sert eleştirilerde bulundu.
Rehber, videoda şu ifadeleri kullandı:
“Burası bu saatlerde, normalde en az 10-15 tur otobüsünün olduğu Karpuzkaldıran. Hep birlikte turistleri, misafirleri kazıklayarak bu hale geldik. Şu an 1 tane bile tur otobüsü yok. Geldiğimiz nokta bu.”
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