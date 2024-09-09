Tur teknesinden düşen anne o anları anlattı: Ölümle burun buruna geldik

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:50

Güncelleme: 09.09.2024 - 16:50

Eminönü iskelesinde Sarıçayır ailesi tur teknesiyle gezintiye çıktı. Gezintinin ardından tekne kaptanı kıyıya yanaştığı sırada anne Resime Sarıçayır ile kucağında bulunan 2 buçuk yaşındaki kızı E.Ç. tekneden düştü. Eşi ve çocuğunun tekneden düştüğünü gören babanın yanı sıra tekne kaptanı da denize atladı. Baba ile kaptan anne ve çocuğu denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve çocuğu hastaneye kaldırırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tekne kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİK"

Anne Rasime Sarıçayır, "Dün boğaz turuna çıktık eşim, ben, kız kardeşim ve çocuğum ile. Dönüşü karanlıktı, vapurdan indik. Vapurun önünde basamak koymuşlar. İnenleri gördüm inerken zorlanıyorlar, baya bir mesafe koymuşlar. Birbirlerinin elini tutarak iniyorlar. Bende onları görünce tam yanaştığını düşünerek kenardan ineyim dedim. Tam ayağımı koydum, boşluğa düştüm. Suyun dibe kadar kızımla beraber düştük. Allah yardım etti suyun üstüne çıktık. Arkamızdan hemen eşim atladı, onun desteğiyle kenara çekildik. Kızımı havada, suyun üstünde tutmaya çalışıyorum. Kenara çekildik kablo gibi bir şey vardı ona tutunduk. Bağırıyoruz kimse gelmiyor, orada durmuş izliyorlar. Sonra geminin kaptanı olduğunu söyleyen kişi atladı, kızımı çıkardı önce. Sonra halatı da indirdiler, onun yarımıyla bizde çıktık. Ben düştüğümde tamam dedim, kızım falan kayboldu, bitti her şey dedim. Karanlık göz gözü görmüyor orada. Hafta sonu tatili burnumuzdan geldi, ölümle de burun buruna geldik" dedi.

"KİMSE YARDIM ETMİYORDU"

Baba Oğuz Sarıçayı, "O denize düştüğünde bende direk atladım. Denizde baya çırpındık. Ben eşime elimle destek vererek yukarda tutmaya çalıştım. 'Bizi kurtarın' diye bağırıyordum. Kimse yardım etmiyordu, herkes bakıyordu. En son bir can simidi aşağı attılar, ardından bir kişi aşağıya indi. Geminin kaptanıydı herhalde ama gemiyi o kullanmıyormuş. İlk başta kızımı kurtardı ardından eşimi kurtardı. En son halatı attılar halatla da ben çıktım" diye konuştu.