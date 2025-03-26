Yayınlanma: 26.03.2025 - 20:37

Güncelleme: 26.03.2025 - 20:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Turan Taşkın Özer de İBB soruşturmasına dahil edildi. Turan Taşkın Öner'in yaşamı ise merak edildi. Peki, Turan Taşkın Özer kimdir, nereli? Turan Taşkın Özer hangi partiden? İşte ayrıntılar...

TURAN TAŞKIN ÖNER KİMDİR?

Turan Taşkın Özer 16 Nisan 1980 tarihinde Rize, Fındıklılı bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu.

İlköğretimini sırasıyla Hopa'da ve Yeşilköy'de tamamladı. Ortaöğrenimine Kültür Koleji'nde devam etti. Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

TURAN TAŞKIN ÖNER'İN SİYASİ HAYATI...

Turan Taşkın Özer siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladı.

2010 yılının Haziran ayında parti üyesi oldu. Üye olmasının akabinde CHP Beylikdüzü özelinde; Hukuk Komisyonu ve Yerel Yönetimler Komisyonu mensubu oldu.

2013 yılı itibarıyla iki yıl boyunca ilçede yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 2014-2015 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Hukuk Danışmanlığı yaptı. 3 dönem boyunca da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptı.

28. Dönem İstanbul 3. Bölge 11. sıradan milletvekili seçildi.

TURAN TAŞKIN ÖNER EVLİ Mİ?

Turan Taşkın Özer 2010 tarihinde İlkay Özer ile evlendi. 2018 yılında çiftin bir çocuğu oldu.