TÜRASAŞ’ta şube müdürünün, eşine ait firmalar adına teklif hazırladığı ileri sürülürken, konu TBMM gündemine taşındı: Usulsüzlük iddiasına inceleme!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde yaşanan süreçlerin, kamu kaynaklarının liyakat ve şeffaflık ilkelerinden uzak, açık bir “aile boyu usulsüzlük” ağıyla yönetildiğini ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, TÜRASAŞ bünyesinde “maliyet muhasebesi şube müdürü” olarak görev yapan ve ihale süreçlerinde etkin rol alan bir personelin eşine ait şirket üzerinden kurumla ticari ilişki kurduğu, bu firmaların doğrudan temin ve acil alım süreçlerinde “yüklenici” yapıldığına ilişkin çeşitli belgeler olduğunu kaydetti. Önergede, iddialara göre; söz konusu şahsın kurum mesaisi ve bilgisayarlarını kullanarak eşine ait firmalar adına teklif hazırladığı, sahte rekabet ortamı yaratmak adına üçüncü firmalar adına da teklif dosyaları düzenlediği ve imzaladığı, nihayetinde kendi onay makamında bulunduğu ödeme emirleriyle 2025 yılı içinde yaklaşık 20 milyon TL tutarında kamu kaynağının bu firmalara aktarıldığı belirtildi.

BAKANA SORULAR

Yavuzyılmaz, Bakan Uraloğlu’na, şu soruları yöneltti:

“TÜRASAŞ Maliyet Muhasebesi Şube Müdürü personelin, eşine ait firmaların ihale ve doğrudan temin süreçlerini bizzat yürüttüğü ve belgelere imza attığına dair iddialar hakkında bakanlığınızca başlatılmış bir soruşturma bulunmakta mıdır? Söz konusu firmalara 2025 yılı başından itibaren TÜRASAŞ tarafından yapılan toplam ödeme tutarı ne kadardır? Bu tutarın ne kadarı ‘doğrudan temin’ ve ‘acil alım’ kalemlerinden oluşmaktadır? İhale süreçlerinde ‘rekabeti engellemek’ adına, söz konusu personel tarafindan eşine ait olmayan üçüncü firmalar adına sahte teklif ve kaşe basılarak evrak düzenlendiği iddiaları incelenmiş midir? Kendi eşine ait şirketlerin kestiği faturaların altına ‘şube müdürü’ sıfatıyla imza atarak ödeme emri çıkaran bir personelin, bu açık ‘çıkar çatışması’ ve ‘etik ihlaline’ rağmen görevine devam etmesinin hukuki gerekçesi nedir? TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü yönetim kademesi ile koordinatörlük makamının bu usulsüzlükler zincirinden haberdar olduğu ancak sessiz kalarak sürece göz yumduğu iddiaları doğru mudur?”

‘İNCELEME BAŞLATILDI’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun önergeye verdiği yanıt ise dikkat çekti. Uraloğlu, “TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü satın alma işlemlerini ‘4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ hükümlerine göre gerçekleştirmektedir. Diğer taraftan, soru önergesinde bahsi geçen diğer hususlar ile ilgili olarak, TÜRASAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme başlatılmıştır” dedi.