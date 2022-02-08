Turgay Güler kimdir?
Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız Bölge“ programında “Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek” diyen Turgay Güler kimdir?
Gazeteci
ve TV programcısı olan Turgay Güler, aslen Malatyalı olsa da İstanbul’da 1975 yılında
dünyaya gelmiştir. Birçok TV kanalında ve gazetede çalışan Güler’in, kariyeri açısından
ilk büyük çıkış yaptığı yer Özel Haberler’i sunduğu Kanal 7’dir.
Ekranlara
çıkmaya 2006 yılında başlayan Turgay Güler, Ülke TV kanalında yapmış olduğu “Sıradışı”
programı ile adından sıkça söz ettirmeye başlamıştı. Uzun süre boyunca Akşam
gazetesinde yazar olarak çalışan Güler, daha sonra Güneş gazetesinin Genel
Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.
2014 yılında başladığı bu görevi hala sürdürmektedir. Turgay Güler, 45
yaşında, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Ayrıca
Turgay Güler’in Sır Küpü, Sırlar Kuyusu ve Mehdix adında 3 de kitabı bulunur.
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