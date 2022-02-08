Turgay Güler kimdir?

08 Şubat 2022 Salı, 15:28

Gazeteci ve TV programcısı olan Turgay Güler, aslen Malatyalı olsa da İstanbul’da 1975 yılında dünyaya gelmiştir. Birçok TV kanalında ve gazetede çalışan Güler’in, kariyeri açısından ilk büyük çıkış yaptığı yer Özel Haberler’i sunduğu Kanal 7’dir.

Ekranlara çıkmaya 2006 yılında başlayan Turgay Güler, Ülke TV kanalında yapmış olduğu “Sıradışı” programı ile adından sıkça söz ettirmeye başlamıştı. Uzun süre boyunca Akşam gazetesinde yazar olarak çalışan Güler, daha sonra Güneş gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. 2014 yılında başladığı bu görevi hala sürdürmektedir. Turgay Güler, 45 yaşında, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ayrıca Turgay Güler’in Sır Küpü, Sırlar Kuyusu ve Mehdix adında 3 de kitabı bulunur.