Turhan ve İlhan Selçuk kardeşler

Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk yaşamları süresince hep birlikte yürüdüler.

Bıraktıkları izler öylesine güçlü ki hiç bir zaman silinemezler. Turhan Selçuk’un karikatürleri daima güncel, evrensel kalmayı sürdürüyor, sürdürecek.

İlhan Selçuk’un yazıları hep güncel, evrensel kalmayı sürdürüyor, sürdürecek.

Sanat, kültür değerini kazanmış her yapıt zamanı aşmayı, zamansız olmayı, tüm dünyayı kucaklamayı başarır.

Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk kardeşler çok sayıda aydınlatıcı, düşündürücü, etkileyici, öğretici, güçlü yazılar, karikatürler, kitaplar, karikatür albümleri bıraktı. Zamanın ötesinde, zamansız eserler üreterek gelecek kuşakları da aydınlatacaklar.

Selçuk kardeşlerin bıraktıkları izler insanı yücelten izler oldu. İlk gençlik yıllarından beri politik görüşlerinde, mücadelelerinde hep yan yana oldular.

Hiçbir zaman düşüncelerinden ödün vermediler, daima dik durdular.

Mustafa Kemal Atatürk’ü çok sevdiler.

Vatansever, dürüst, gözüpek, yürekli insanlardı. Giderek ağırlaşan şu son yıllarda onları çok özlüyorum.

İki değerli büyüğümün önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum.

20 Haziran 2026