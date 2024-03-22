Turist rehberleri yeni yasa teklifinden rahatsız

Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:12

Güncelleme: 22.03.2024 - 11:12

Rehberler, mesleğin icrası için yabancı dil bilme şartının kaldırılmasını içeren yasa önerisine mesleğin standartlarını düşürdüğü iddiasıyla karşı çıkıyor.

Antalya Rehberler Odası (ARO) Başkanı Mustafa Yalçın Yalçınkaya, Türkiye’de ön lisans öğretiminde yabancı dil eğitim verilmemesi sonucu rehberlikte yabancı dil aranmamaya başladığını söyleyerek “İşini iyi yapan seyahat acenteleri tenzih ediyorum, ucuz işçi çalıştırmak için, “evet bu söylem doğru, rehberlik için yabancı dile gerek yok dediler. İki yapı birbirini bulunca biraz da siyasi parti yetkililerimiz de burada bir istihdam oluşur düşüncesiyle bu yasayı gündeme getirdiler. Yabancı dil bizim süzgecimizdi. Bu aşırı girişle yabancı dil bilmeden rehber olanlar da kısa süreli mutluluk olabilir ama inanın ortaya öyle kaotik bir piyasa çıkacak ki diyecekler ki biz buraya nereden bulaştık diyecekler” dedi.

"REHBERLİK SORUNUNU GOOGLE TRANSLATE İLE Mİ ÇÖZECEKLER?

Tur otobüslerinde turist rehberi bulundurma zorunluluğu maddesi de yasanın tartışılan maddelerinden bir diğeri. ARO Başkanı Yalçınkaya “Otobüste rehber bulundurma zorunluluğunun kaldırılması TURSAB yasasında da turist rehberi yerine “tur sorumlusu” diye bir kavram ihdas ediliyor yeni bir meslek ortaya çıkartılıyor. Yasa şunu diyor, ben kanun yolu ile turist rehberliği mesleğinin işini boşaltıyorum bunun Türkçesi bu. Bir tarafta çok farklı kaynaklardan rehber teminini kolaylaştırıyor, öteki taraftan rehberin görev alanı daraltılıyor. Kalifiye kaliteli rehber sektörden uzaklaşacak. Biz bu arkadaşlarımızı kaybedeceğiz galiba ardından biz rehber bulamıyoruz denilecek artık “Google translate” ya da yapay zeka ile mi bu sorun çözülecek." diye konuştu.

"YASA TEKLİFİNİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ SIKINTILI"

Yasa teklifi hazırlanma sürecinde görüşlerinin alınıp alınmadığını sorusunu ARO Başkanı Yalçınkaya, “Bu konu tartışılıyordu biz yasanın yazılı halini 9 Şubat günü gördük 14 Şubat’ta da kendimizi TBMM İmar Bayındırlık Ulaştırma Turizm Komisyonu’nda bunu tartışırken gördük. 9 Şubat ilk şok, 14 Şubat’ta ikinci şoku yaşadık. Görüşmeler sözlü olarak gidiyordu, yasadaki yazılı ifadelerin ne olduğu belli değildi. Bir genel kapsam konuşuluyordu, notlar alınıyor fakat ne diyelim bilinmezlik ortamında gidiyordu. Sanki tartıştığımız konular çok sıkıntılı konular gibi üstü kapalı gidiyordu. Açık ortamda istişare tekniği ile Bakanlık dese ki, ben sıkıntı görüyorum sektör görüşü alalım, iyi olurdu. İletişim sürecinde de sıkıntı var” sözleriyle cevapladı.