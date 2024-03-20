Alman turist tırmanış yaptığı dağda kayboldu: Arama çalışmaları 5 saat sürdü

Antalya'nın Finike ilçesinde tırmanış yaptığı dağda kaybolan 22 yaşındaki Alman turist Daniel Janz, ekiplerin 5 saatlik çalışmayla bulundu.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:31
Alman turist tırmanış yaptığı dağda kayboldu: Arama çalışmaları 5 saat sürdü
Abone Ol google-news

Alman turist Daniel Janz, dün öğle saatlerinde Finike ilçesi Arif Mahallesi'ndeki Arykanda Antik Kenti'nin bulunduğu dağda tırmanışa başladı.

Bir süre sonra yolunu kaybeden Janz, saat 15.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

DURUMU İYİ

Telefon görüşmesi ile Janz'ın konumu belirlendi, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çatallar Jandarma Komando Karakolu, itfaiye ve AFAD ekiplerinden oluşan arama-kurtarma ekibi, Janz'ın bulunduğu bölgeye ulaşmak için yoğun çaba harcadı.

Zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler, 5 saatlik çalışma sonrası saat 20.30 sıralarında Dainel Janz'ı kurtardı. Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan Alman turistin durumunun iyi olduğu bildirildi.


112 Acil haberleri Alman turist haberleri Alman haberleri

İlgili Haberler

Tüplü dalış yaptığı sırada kayboldu... Kurtarma çalışması sürüyor!

Tüplü dalış yaptığı sırada kayboldu... Kurtarma çalışması sürüyor!
Kar payı vereceğini söyleyerek altınları topladı: Kuyumcu ortalıktan kayboldu

Kar payı vereceğini söyleyerek altınları topladı: Kuyumcu ortalıktan kayboldu
Adres: Adana... Kaybolan araba anahtarının yenisini çıkarttı, 1 ay sonra aracı çalındı

Adres: Adana... Kaybolan araba anahtarının yenisini çıkarttı, 1 ay sonra aracı çalındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’

Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!
Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı

Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!

AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Parti kurmayları, ‘Türkiye ittifakı’ söylemlerinin halkta karşılık bulduğunu belirtti: ‘Muhalefet CHP’de birleşti’

Parti kurmayları, ‘Türkiye ittifakı’ söylemlerinin halkta karşılık bulduğunu belirtti: ‘Muhalefet CHP’de birleşti’
Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’

Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’