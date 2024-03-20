Alman turist tırmanış yaptığı dağda kayboldu: Arama çalışmaları 5 saat sürdü
Antalya'nın Finike ilçesinde tırmanış yaptığı dağda kaybolan 22 yaşındaki Alman turist Daniel Janz, ekiplerin 5 saatlik çalışmayla bulundu.
Alman turist Daniel Janz, dün öğle saatlerinde Finike ilçesi Arif Mahallesi'ndeki Arykanda Antik Kenti'nin bulunduğu dağda tırmanışa başladı.
Bir süre sonra yolunu kaybeden Janz, saat 15.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.
DURUMU İYİ
Telefon görüşmesi ile Janz'ın konumu belirlendi, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çatallar Jandarma Komando Karakolu, itfaiye ve AFAD ekiplerinden oluşan arama-kurtarma ekibi, Janz'ın bulunduğu bölgeye ulaşmak için yoğun çaba harcadı.
Zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler, 5 saatlik çalışma sonrası saat 20.30 sıralarında Dainel Janz'ı kurtardı. Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan Alman turistin durumunun iyi olduğu bildirildi.
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