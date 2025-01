Los Angeles'ta çıkan büyük yangın lüks malikanelere sıçradı: Hollywood yıldızlarının evleri yanıyor!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 12:13

Güncelleme: 09.01.2025 - 12:13

ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles’ın Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla büyüyerek lüks evleri küle çevirdi.

Yangın, birçok ünlü ismin evini yok ederken yüzbinlerce kişiyi tahliye etmek zorunda bıraktı.

LEIGHTON MEESTER VE ADAM BRODY’NİN EVİ YANDI

Hollywood’un ünlü çifti Leighton Meester ve Adam Brody’nin 6,5 milyon dolarlık, beş yatak odalı ve okyanus manzaralı üç katlı evi, yangında tamamen kül oldu.

Bir zamanlar Leonardo DiCaprio’ya ait olan bu ev, ünlü çift tarafından 2021’de satın alınmıştı.

2014'ten bu yana evli olan iki çocuklu ünlü çift, en son Adam Brody’nin 'Nobody Wants This' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' adaylığı aldığı Altın Küre Ödülleri kırmızı halısında boy göstermişti.

ÜNLÜLER YANGINDAN ETKİLENDİ

Spencer Pratt ve Heidi Montag: The Hills dizisinin yıldızları, çocukları Gunner ve Ryker ile birlikte güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Pratt, yaşadıklarını “kabus” olarak tanımlayarak duygusal bir video paylaştı.

Paris Hilton: Malibu’daki 8,4 milyon dolarlık sahil malikanesinin yanışını televizyonda izlemek zorunda kalan Hilton, "Yüreğim parçalandı" ifadelerini kullandı.

Jamie Lee Curtis: Evini tahliye eden Oscar ödüllü oyuncu, katıldığı bir programda "Muhtemelen benim evim de yandı. İnanıyorsanız dua edin" dedi.

Maria Shriver: Yangın sırasında lüks yerleşim bölgesinden kaçan Shriver, "Her şey gitti. İtfaiyeciler elinden geleni yaptı ama bu yangın çok büyük" dedi.

James Woods: Pacific Palisades'teki evini boşaltan Woods, "Yangının merkez üssündeydik, tam bir cehennem gibiydi" dedi.

Ben Affleck: Los Angeles'taki ofisinden dönen ünlü aktör, evinin karşısındaki yangını şaşkınlıkla izlerken görüntülendi.

KONTROL ALTINA ALINAMAYAN YANGIN

Şiddetli rüzgarların saatte 80 kilometreye kadar ulaşması ve kuru hava koşulları, yangının hızla büyümesine neden oldu.

Yangın sırasında 100 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen yangın, Los Angeles’ın en gözde bölgelerini tehdit etmeye devam ediyor.