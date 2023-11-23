Turistleri taşıyan otobüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı!

Çardak'ta Taylandlı turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 20 kişi hastanelere kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:47
Abone Ol google-news

Taylandlı turistleri taşıyan bir turizm şirketine ait otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Çardak Havalimanı kavşağında bir otomobille çarpıştı.

Otobüs, otomobilin ardından kara yolu yönlendirme levhasına da çarparak refüje çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemeye göre yaralanan 20 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Denizli kaza otobüs otomobil Tayland turist

İlgili Haberler

Ukraynalı TIR şoförü Kağıthane’de kaza yaptı!

Ukraynalı TIR şoförü Kağıthane’de kaza yaptı!
Evine 5 dakika mesafede, kazada öldü

Evine 5 dakika mesafede, kazada öldü
Konya'da feci kaza... Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti!

Konya'da feci kaza... Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti!

En Çok Okunan Haberler