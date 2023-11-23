Turistleri taşıyan otobüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:47

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:03

Taylandlı turistleri taşıyan bir turizm şirketine ait otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Çardak Havalimanı kavşağında bir otomobille çarpıştı.

Otobüs, otomobilin ardından kara yolu yönlendirme levhasına da çarparak refüje çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemeye göre yaralanan 20 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.