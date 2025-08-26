Turizm sektörü için yeni çözüm arayışı

Türkiye’de artan orman yangınlarının başta çiftçiler, sanayiciler ve turizmciler olmak üzere tüm bireyleri tehdit ettiğini belirten NART Sigorta ve Reasürans Brokerlığı Genel Müdürü Denise Nart Ünal, şu konuya dikkat çekti: “Orman yangınları, özellikle dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olan ülkemizde doğa içerisinde yer alan sahil şeritlerindeki turizm sektörü için inovatif sigorta çözümlerinin geliştirilmesine işaret ediyor. Özellikle ‘loss of attraction’ yani ‘cazibe kaybı’ sigortası ve ‘parametrik’ sigortalar gibi yeni ürünlerin sunulması önemli. Biz de bu konuda aktif çalışıyoruz.” Ünal’a göre ayrıca, güncel veriler sigorta sektörünün bu yıl tüm segmentlerde dinamik şekilde büyüdüğünü gösteriyor.

SEKTÖRDEN KISA KISA

ZURICH Türkiye’nin, pazara sunduğu “Kredim ve Sağlığım Güvende” ürünüyle “Türkiye’de ilk kez” kredi borcu ve sağlığı aynı anda güvence altına alacağı açıklandı. Bu ürün Türk Ekonomi Bankası ile birlikte geliştirildi.

MILLİ Reasürans, “finansal güç” ve “ihraççı” kredi notlarının yükseltildiğini açıkladı. Bu not artışını ise özellikle sigorta pazarına yönelik analizleriyle öne çıkan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu AM Best yaptı.

COLENDi Sigorta Üst Yöneticisi Ersin Al, fintek ekosistemine yeni nesil sigorta teknolojileri girişimi COMPI’yi eklediklerini duyurdu. Yeni platform özellikle acentelere hızlı teklif üretimi ve talep yönetim sistemi sunacak.

HEPIYI Sigorta Acenteler & İş Ortaklıkları Direktörü Orçun Bilgel, “Sigortacılıkta deneyimi olmayan 1000 genç sigortacıya ilk acenteliklerini vererek sektöre nitelikli işigücü kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.