Turizmde hedef yine tutmadı: Harcama 972 dolara düştü

Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:18

Güncelleme: 03.02.2025 - 11:30

Turizm gelirlerinde bir önceki yıla oranla yüzde 8,3 oranında artış yaşandı; ancak ziyaretçi başına ortalama harcama tutarındaki “en az bin dolar” hedefi bu yıl da tutmadı. 2024 yılı turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, ülkemize gelen ziyaretçilerin kişisel harcamalarının, toplam turizm gelirindeki payının yüzde 75’ten yüzde 70’e düştüğüne dikkat çekti.

‘HARCAMA 979 DOLARDAN 972 DOLARA DÜŞTÜ’

Türkiye’nin bu yıl 60 milyar dolarla turizm gelirinde rekor kırdığını belirten Ösen, “Ziyaretçi başına ortalama harcama geçtiğimiz yıl 979 dolardı, bu yıl 972 dolara indi. Turizm gelirimizi nitelikli hale getirecek önlemlerin hayata geçirilmesi gerek. Nitelikli turizm olmadan ülkemizin sağlıklı şekilde büyümesi mümkün olmayacaktır. Bu veriler ülkemiz adına sevindirici gibi gözükse de maalesef turizmde halen sektörü nitelikli hale getirecek adımlar atılmıyor. Sene başında 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir hedefi konulmuştu. Ziyaretçi sayısında eylül ayında revizeye gidilmiş hedef 61 milyona çıkarılmıştı. Yıl sonu ziyaretçi sayısı 62 milyon 232 bin kişiye ulaştı. Buna karşın gelirde ise daha az bir artışa ulaşılmış ve 61.1 milyar dolar olmuş. Maalesef kişi başına düşen harcamada hala bin doları yakalayamıyoruz. Üstelik ziyaretçi başına ortalama harcamanın 979 dolardan 972 dolara indiğini ve hedeften uzaklaşıldığını da görüyoruz” dedi.

‘NİTELİKLİ TURİSTİ GETİRECEK ADIMLAR ATILMALI’

Kişisel harcamaların toplam tutarında 2 milyar dolarlık artış gözükse de paket turlar karşısındaki oranında küçülme yaşandığını belirten Ösen; “Bir önceki yıl paket tur gelirinin oranı, toplam gelirin yüzde 24’ü civarındayken bu yıl bu oran yüzde 28.8’e çıkmış, kişisel harcama gelirinin toplam gelir içindeki oranı da yüzde 76’dan yüzde 71,e düşmüş. Özetle ülkemize gelen turistin sayısı ve elden edilen gelir artmış olsa da nitelikli turisti halen yakalayamıyoruz. Turizm gelirimizi nitelikli hale getirecek ve turizm bölgelerimizi aşırı turizmden koruyacak önlemlerin hayata geçirilmesi gerek. Nitelikli turizm olmadan ülkemizin sağlıklı şekilde büyümesi mümkün olmayacaktır. Sonuç olarak dünyadaki örneklere bakarak turizme ve turizmciye destek olunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

VİZE SORUNU VERİLERE DE YANSIDI

Yurt dışına giden yurttaş sayısında da yılın son çeyreğinde bir öncek yıla oranla yüzde 14.3’lük bir azalış olduğuna dikkat çeken Ösen, “Tüm yıla baktığımızda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayımızdaki artış yalnızca yüzde 2.9 oranında. Bu kalemdeki harcamalar da bir önceki yılda 8.4 milyar dolardı. Bu yıl 7.7 milyar dolara düşmüş durumda. Hem bütün bir yılı hem de son çeyreği değerlendirdiğimizde yurt dışına turizm amaçlı olarak çıkan vatandaşların sayısında azımsanmayacak oranda düşüş var. Yaklaşık bir buçuk yıldır uygulanan dezenflasyonist politikaların ve vize sorununun burada muhtemel bir etkisi olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.