Turizmin geleceği şekilleniyor

Türkiye’nin turizm ürünlerini en doğru şekilde tanıtmak ve sektör paydaşlarını bir araya getirmek amacı taşıyan Antalya Turizm Fuarı’nın kurucusu Selçuk Meral, “ATF, 2025 itibarıyla ‘uluslararası’ ünvanı kazandı. Turizmin insanları mutlu eden bir sektör olduğu unutulmamalı” diyen Selçuk Meral ile ATF25’i ve turizm sektörünü konuştuk.

- ATF’yi kurarken nasıl bir vizyonla yola çıktınız? Bu vizyon bugün nasıl bir noktaya ulaştı?

Meral- ‘Yerinde pazarlama’ düşüncesi ile yola çıktık. Türkiye’nin turizm ürünlerini anlatabileceğimiz en iyi yerin Türkiye olduğuna, bu ürünlerin en güçlü şekilde sergilenebileceği en doğru merkezin ise Antalya olduğuna inandık. ‘Turizmin Kalbi’ sloganıyla Antalya’dan yola çıktık çünkü Antalya, gerek sahip olduğu turizm ürünleriyle gerekse turizm know-how’ı ve paydaşlarıyla yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli turizm laboratuvarıdır.

Bugün Antalya artık sadece bir şehir değil; Çeşme’den Mersin’e, Van’dan İstanbul’a kadar tüm destinasyonlara etki eden bir turizm katalizörü. ATF de bu vizyonun sahadaki yansıması olarak, Türkiye’nin en verimli turizm fuarı konumuna geldi.

- Türkiye’nin en verimli turizm fuarı ifadesini kullanıyorsunuz. Bunun anlamı nedir?

Meral- Benim için verimli bir fuar, turizmin tüm oyuncularını bir araya getiren, fikir ve iş birliğini somut çıktılara dönüştüren organizasyondur. Bu oyuncular sadece oteller ve tur operatörleri değildir; aynı zamanda insan kaynakları, teknoloji ve ulaştırma gibi tüm tamamlayıcı unsurlardır.

Antalya Turizm Fuarı’nda sadece tanıtım yapılmıyor, şirketler iş yapıyor. Bir turizm büyüğümüz şöyle demişti: “Berlin’de insanlar kendini gösterir, Londra’da yemek yer, Antalya’da iş yapar.”

Stant tasarımlarından teknolojik altyapıya kadar her şey turizm profesyonellerine göre kurgulandı. Bu yönüyle ATF, dünya ölçeğinde örnek gösterilebilecek bir ihtisas fuarı haline geldi.

ULUSLARARASI BİR FUAR

- ‘Uluslararası’ ünvanı kazandıktan sonra ATF’de hangi yenilikler öne çıkıyor?

Meral- Resmi olarak bu yıl uluslararası hüviyetimizi kazandık ama aslında ilk günden itibaren uluslararası bir vizyonla hareket ediyorduk. Bu yıl, yaklaşık yüz ülkeden turizm profesyoneli katılıyor. Bu profesyonellerin bir kısmı Türkiye pazarında aktif, bir kısmı ise Türkiye’yi keşfetmek, geliştirmek ve tanımak istiyor. Ayrıca bu yıl ilk kez İngiltere, İspanya ve Orta Doğu’nun farklı bölgelerinden büyük tur operatörleri de ATF’ye katılacak.

3 bin metrekareden 40 bin metrekareye, 50 firmadan bin markaya ulaşan büyüme, kısa sürede elde edilmiş büyük bir başarı. Amacımız, dünyanın en önemli turizm fuarları arasında anılmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİSAFİRPERVERLİK

- ATF25’in teması ‘Sürdürülebilir Misafirperverlik’ ne anlama geliyor?

Meral- Sürdürülebilirlik, artık tüm dünyanın gündeminde. Turizm ise tüketimin en yoğun yaşandığı sektörlerden biri. Bu nedenle sürdürülebilirlik kavramını misafirperverlikle birleştirdik.

Konaklama, aslında misafirperverliğin kalitesidir. Evet, yatağın kalitesi önemlidir ama asıl olan insandır. İnsana insanla hizmet edilen bu sektörün özü budur. Türkiye’nin genlerinde olan misafirperverlik değerini sistematik biçimde korumamız ve geleceğe taşımamız gerekiyor.

‘Sürdürülebilir Misafirperverlik’ kavramını, Türk turizminin hazinesi olarak tanımlıyoruz. Çünkü bu kavram hem kültürel köklerimizi hem de modern dünyanın gereksinimlerini bir araya getiriyor.

- Antalya Turizm Fuarı’nın 5 yıl içindeki gelişimini nasıl görüyorsunuz? Dünya ve Türk turizmine katkısı nasıl olacaktır?

Meral- Türk turizmcilerinin, dünyanın en önemli turizm uzmanları arasında yer aldıklarını düşünüyorum. Aynı şekilde, Türkiye turizm ürünlerinin de dünyanın en değerli ve özel turizm ürünlerinden biri olduğunu söyleyebilirim.

İNSANLARI MUTLU EDEN SEKTÖR

Bu beş yıl boyunca ‘turizmin bir memleket meselesi’ olduğunu şiar edindik. Önümüzdeki dönemde ise bu anlayışı bir adım daha ileriye taşıyarak, turizmin sadece bir ülke değil, aynı zamanda bir dünya meselesi olduğunu anlatmaya devam edeceğiz.

Turizm, gelişen ama aynı zamanda yıpranan dünyada en önemli dengeleyici unsur ve bir anlamda ilaç konumundadır. Elbette bu sektör ticari bir boyut taşır; ancak özünde insanları mutlu eden bir sektördür. Ve bugün insanların en çok ihtiyacı olan şey de mutluluktur.

Aslında tek bir amacımız yok, birçok hedefimiz var. Ancak en net ifade ile şunu söyleyebilirim: Türkiye, dünyanın en önemli turizm ülkesidir. Biz de bunu tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Ülkemizde de turizmin, dünyanın en rekabetçi ve güçlü sektörlerinden biri olduğunu vurguluyoruz. Kısacası, turizm her şeydir. Ve Türkiye, turizme dair her şeye sahiptir. Bizim görevimiz, önce ülkemizde, sonra da dünyada Türkiye’nin ve turizmin bayraktarlığını yapmaktır. ANTALYA