Cumhuriyetin 100. yılı İstanbul'da büyük coşkuyla kutlanacak! İşte ilçe ilçe 29 Ekim kutlamaları...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:02

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:39

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü İstanbul'da bir dizi etkinlikle coşkuyla kutlanıyor. Şehrin dört bir yanında gerçekleşen konserler, sergiler, panel ve gösterilerle Cumhuriyet'in bu özel yılı unutulmaz kılınıyor. Peki, İstanbul'da yapılacak Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri neler? İstanbul'da hangi etkinlikler yapılacak? İşte ayrıntılar...

MALTEPE ETKİNLİK ALANINDA CUMHURİYET KUTLAMALARI...

100. yılın coşkusunu 7’den 70’e herkesin doyasıya yaşayacağı etkinliklerin birinci günü 28 Ekim Cumartesi; Gazapizm, Melike Şahin, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif İstanbul sahne alacak. 29 Ekim Pazar günü ise Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat ve Ersin Show İstanbullularla birlikte olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı Yüzyılın Kutlaması etkinliklerine dileyen tüm İstanbullular katılabilecek.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDE 100. YIL KUTLAMALARI

26 Ekim - 12 Kasım Milli Mücadele'de Cumhuriyet Kadınları Sergisi

Mustafa Kemal Merkezi - Sergi Açılış: 18.00

28 Ekim - Sunay Akın ve Ferhat Livaneli Orkestrası Konseri

Ortaköy Meydanı - Saat: 21.00

29 Ekim - Dolmabahçe Sarayı Önünden Fener Alayı Yürüyüşü

Saat: 19.00

29 Ekim - Edip Akbayram Konseri

Ortaköy Meydanı - Saat: 21.00

ŞİŞLİ'DE MELİKE ŞAHİN KONSERİ

29 Ekim’de Melike Şahin ile Cumhuriyetin 100. yılı coşku içinde kutlanacak!

Fener Alayı, 19.00 Şişli Atatürk Evi Müzesi Önü

Melike Şahin Konseri, 20.00 Maçka Demokrasi Parkı

SİLİVRİ'DE DOLU DOLU CUMHURİYET COŞKUSU

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları ilk olarak 28 Ekim 2023 Cumartesi günü, ünlü sanatçı Kıraç'ın konseriyle başlayacak. Saat 20.23’te başlayacak olan konser Silivri sahilinde gerçekleşecek.

29 Ekim 2023’te ise 19 Mayıs Meydanı’nda (Kaymakamlık yanında) başlayacak olan Cumhuriyet Yürüyüşü hemen ardından da Alişan saat 20.00’de, Ahmet Şafak ise saat 21.30’da en güzel şarkılarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doruklara çıkaracak.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI COŞKUYLA KUTLUYOR…

28 Ekim saat 20:00'de Sanatçılar Parkı'nda Göksel konseri düzenlenecek. Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü Fener Alayı ise 29 Ekim'de saat 19:00'da Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda başlayacak.

KARTAL'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU DOYASIYA YAŞANACAK

29 Ekim

14:00-18.00, Çocuk Etkinlikleri – Kartallı Kazım Meydanı

19.00, Fener Alayı (Yürüyüş) - Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na

20.30, Oğuzhan Koç Konseri - Kartal Meydanı

30 Ekim

18:00, Taner Özdemir Konseri - Kartal Meydanı

19:00, Protokol Takdimleri - Kartal Meydanı

19:30, Halk Oyunları Gösterileri - Kartal Meydanı

20:30, Resul Dindar Konseri - Kartal Meydanı

SARIYER'DE CUMHURİYET ŞÖLENİ

29 Ekim'de Sarıyer Belediyesi tarafından 90'lar pop gecesi düzenlenecek. Gecede; Yonca Evcimik, Grup Vitamin, Burak Kut, Mansur Ark ve Hakan Küfündür sahne alacak. Konser öncesinde saat 18:00'da Fener Alayı düzenlenecek. 20:00'da bitecek olan yürüyüşün ardından 20:00'da konser başlayacak.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI İLE MÜZİK ŞÖLENİ

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Cumhuriyetin 100. yılını özel bir konserle kutluyor. Yarın gerçekleşecek olan "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" konserinde, ünlü piyanist Can Çakmur ile sahne alacaklar. Bu özel konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Tiyatro Salonu'nda saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak. Konserde, Dmitri Shostakovich'in "İkinci Piyano Konçertosu" gibi unutulmaz eserlerin yanı sıra Türk besteciler Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin ve Ferit Tüzün'ün eserleri de yorumlanacak.

İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ İLE COŞKULU ANLAR

29 Ekim akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya gelecek ve unutulmaz anlar yaşatacak. İzleyiciler, konserden bir saat önce koro şefi Volkan Akkoç ile çalışarak milli marşları seslendirecekler.

TÜRK MÜZİĞİ İLE KUTLAMA

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu muhteşem bir konserle yaşatıyor. İstanbul AKM Müzik Platformu'nda düzenlenen etkinlikte, cumhuriyet temasına uygun bir repertuvar seslendirilecek. Bu özel konser, yarın saat 19.00'da başlayacak.

TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI İLE İSTİKLAL MARŞI HİKAYESİ

Tekfen Filarmoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı'nın bilinmeyen hikayesini anlatacak bir konser düzenliyor. 28 Ekim'de gerçekleşecek olan bu özel etkinlik, unutulmaz anlara sahne olacak.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BÜYÜK KUTLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutluyor. 29 Ekim'de Maltepe Etkinlik Alanı'nda özel bir kutlama düzenlenecek. Etkinlikte, temsili cumhuriyet ağacı ve bir kız çocuğuyla unutulmaz bir gösteri gerçekleşecek. 40 dakika sürecek bu özel gösteriye, yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları da eşlik edecek.

MÜZİĞİN BÜYÜLÜ DÜNYASI

Müziğin büyülü dünyasına özel bir katkı sunan müzisyen, aranjör ve yapımcı İskender Paydaş da 29 Ekim'de Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda kutlamalara katılacak. Özel hazırlanan yeni şarkıları da dinleyicilerle buluşturacak olan Paydaş, ünlü isimleri sahnesinde ağırlayacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir repertuvarla Galataport'ta sahne alacak. 29 Ekim'de 14.00 ve 17.00'de gerçekleşecek olan "Cumhuriyet 100. Yıl" konseri, ücretsiz izlenebilecek. DÇSO, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım, İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçısı Teyfik Rodos ve Vokal Akademi Pop&Caz Korosu ile muhteşem bir gösteri sunacak.

SAHNE SANATLARI

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak hazırlanan "1923" müzikali, Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak. Dans koreografileri, canlı orkestra kullanımı, ve dönem kostümleri ile cumhuriyet coşkusunu yaşatmayı amaçlayan bu müzikal, başrollerde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar'ı ağırlıyor.

SANAT GALERİLERİNDE UNUTULMAZ SERGİLER

Birçok müze ve sanat galerisi de Cumhuriyet'in 100. yılını özel sergilerle kutluyor. Pera Müzesi, Cumhuriyetin 100. yılında bir dizi özel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Sinan Sipahi koordinatörlüğünde gerçekleşecek "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Konseri"nde, Burcu Göktürk ile İbrahim Suat Erbay misafir solist olarak sahnede olacak. Ayrıca, müze koleksiyon sergileri ücretsiz turlarla ziyaretçilere sunulacak.

SANAT DÜNYASINDAN DESTEĞİN ZİRVESİ

Koruncuk Vakfı yararına düzenlenen çağdaş sanat sergisi "Cumhuriyetin Yoncaları" ünlü sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Birçok ünlü isim, bu özel sergiye katkıda bulunuyor ve 31 Ekim'de serginin açılışı gerçekleşecek.

CUMHURİYET MARŞI VE ÖZEL ŞARKILAR

Özel besteler ve şarkılar da Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında dinleyicilerle buluşuyor. Ünlü sanatçı Tarkan'ın, Cumhuriyetin 100. yılına özel bestelediği "Sen Rahat Uyu" şarkısı klibi ile yayına girdi. Ayrıca, piyanist, besteci ve söz yazarı Erkin Arslan'ın bestelediği "Cumhuriyet Marşı" da yakın zamanda yayımlanacak.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü, İstanbul'da unutulmaz etkinliklerle kutlanırken, bu özel günün coşkusunu tüm şehir sakinleri bir arada paylaşıyor. Bu tarihi kutlamalara katılanlar, Cumhuriyetin değerini ve anlamını bir kez daha hissediyor.

MÜZE GAZHANE'DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

29 Ekim Pazar tarihinde cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında yapılacak çocuk etkinliklerine ek olarak, 29 Ekim Bandosu sahne alacak.

12:00 – 17:00 Atölye Çocuklar için Yüz Boyama Meydan

12:00 – 17:00 Atölye Çocuklar için Sosis Balon Meydan

12:00 – 17:00 Gösteri Canlı Heykeller Meydan

12:00 Atölye Çocuklar için Müzikli Masal Atölyesi (4-8 Yaş)

13:00 Konser 29 Ekim Bandosu Meydan

13:00 Atölye Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi (4-14 Yaş) Meydan

13:30 Gösteri Sihirbazlık Gösterisi Meydan

13:30 AtölyeÇocuklar için Felsefe ve Yaratıcı Drama Atölyesi (5-9 Yaş)

14:00 Gösteri 29 Ekim Bandosu Meydan

14:30 Gösteri Baby Concerts – Bir Çocuğun Gözünden Cumhuriyet Meydan

14:30 Atölye Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi (4-14 Yaş) Meydan

15:00 Atölye Çocuklar için Fotoğraf Atölyesi (10-13 Yaş)

15:30 Gösteri 29 Ekim Bandosu Meydan

16:00 Atölye Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi (4-14 Yaş) Meydan

16:00 Gösteri Şubadap Çocuk Konseri Meydan

16:30 Atölye Çocuklar için Heykel Atölyesi (9-12 Yaş)

16:45 Gösteri 29 Ekim Bandosu Meydan

18:00 AtölyeYetişkinler için Heykel Atölyesi