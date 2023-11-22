Türk bayrağını çaldığı öne sürülen kişi serbest kaldı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:05

Güncelleme: 22.11.2023 - 10:05

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkamacıda, 18 Kasım günü Yusuf Ayık (36) sabah iş yerine geldiğinde dükkanında asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını ve ipinin sallandığını fark etti.

Bunun üzerine güvenlik kameralarını izleyen Ayık, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahsın geldiğini, Türk bayrağını koparıp aracına aldığını ve gittiğini fark etti.

Bunun üzerine Yusuf Ayık, durumu polise bildirdi. Ekipler olay yerine gelerek güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS 50 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEYİP ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türk bayrağını kopartan şahsı yakalamak için bölgede bulunan 18 ayrı güvenlik kamerasında 50 saate yakın görüntü izledi. Ekipler izledikleri görüntülerin sonrasında şüphelinin Cumali S. olduğunu tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntülerini de izleyen araştırma polisleri, şahsın olayda kullandığı beyaz otomobil ile Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’ne girdiğini belirledi. Bunun üzerine sokağa giren ekipler, şahsı kıskıvrak yakaladı. Cumali S.’nin kullandığı aracın ise kayınbiraderine ait olduğu, o gece ondan ödünç aldığı öğrenildi.

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli, “Ben çalmadım, adliye çıkışına gelin gerekli açıklamayı yaparım. Benim çalmadığım bariz belli. Ben sadece aracı kullanıyordum” sözleriyle kendisini savundu.

Hakim karşısına çıkan Cumali S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.