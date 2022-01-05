Türk bayrağını indirmeye çalışmıştı, olayda yeni gelişme

Karabük'te bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını çekip indirmek isteyen kadın, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle mahkeme kararıyla hastanede gözlem altında tutulacak.

(İHA)
05 Ocak 2022 Çarşamba, 22:29
Türk bayrağını indirmeye çalışmıştı, olayda yeni gelişme
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Karabük'te İnönü Caddesi'ndeki iş yerinin önünde dün asılı Türk bayrağını çekiştirip indirmeye çalışan Ş.U. adlı kadın, çalışanlar tarafından fark edilince uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İş yeri sahibinin şikayetiyle polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Türk bayrağını indirmeye çalıştığı gerekçesiyle 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alınan Ş.U.'nun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"AFFEKTİF BOZUKLUK"

Ş.U.'nun, 'Affektif bozukluk' şeklinde sağlık kurulu raporu bulunduğu belirlendi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ş.U., işlemiş olduğu fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme yeteneğinin bulunup bulunmadığı hususunda rapor düzenlenmesi için Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından, 'şizoaffektif bozukluk' olarak adlandırılan psikolojik rahatsızlığı bulunduğu tespit edilen Ş.U. hakkında, en yakın sağlık kuruluşunda gözlem altına alma işlemi yapılmasının uygun olduğu yönünde uzman görüşü içeren rapor düzenlendi.



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