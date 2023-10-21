Türk Biyokimya Derneği’nden Anıtkabir ziyareti: 'Devrimlerinin takipçisi olacağız'
Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Türk Biyokimya Derneği Anıtkabir’i ziyaret etti. Dernek Başkanı Prof. Dr. Doğan Yücel, “Devrimlerinin takipçisi olacağız” sözlerini kullandı.
Türk Biyokimya Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bugün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de ziyaret etti.
Dernek Başkanı
Prof. Dr. Doğan Yücel, “Devrimlerinin takipçisi olacağız” dedi.
Atatürk’e saygı, minnet ve şükranlarını sunmak için
düzenlenen törene, Türk Biyokimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Doğan Yücel ve
dernek üyeleri katıldı. Atatürk’ün mozolesine çelenk konularak saygı duruşunda
bulunuldu.
Prof. Dr. Yücel, beraberindeki heyetle Anıtkabir
merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne
geçti ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şunları yazdı:
“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sevgili Atam,
Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünde biyokimya ve klinik
biyokimya camiası olarak huzurundayız.
Senin bu cennet ülkeyi, halkımızı, bu ülkenin taşını
toprağını, börtü böceğini nasıl sevdiğini biliyoruz. Bu sevgiyle cesaretine
cesaret, yiğitliğine yiğitlik kattın, büyük bir özveriyle, kendi yaşamın
pahasına mücadele ettin; savaşlardan, yoksulluktan yılmış bezgin halkımızı
Kuvayı milliye ruhuyla donattın, dirilttin; ‘yedi düveli’, emperyalistleri,
piyonlarını ve yerli işbirlikçilerini bozguna uğrattın; bu başarılarını
Cumhuriyeti kurarak taçlandırdın; ülkemizi ve halkımızı yok etmeye yönelik
oyunları bozdun, bu oyunun parçası antlaşmaları yırtıp attın; Cumhuriyeti Lozan
ile teminat altına aldın, devrimlerinle pekiştirdin. Bugün Cumhuriyet,
anayasanın ‘değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez’ maddelerinin başında
geliyor. Bu büyük armağanın için müteşekkiriz.
Bizler de ülkemizi, halkımızı, bu ülkenin taşını toprağını,
börtü böceğini seviyoruz. Bu sevgiyi senin sayende edindik. Senin sayende
edindiğimiz ve hiç yitirmeyeceğimiz Kuvayı milliye ruhuyla devrimlerinin
takipçisi olacağız. Bunun için kılavuzumuz senin de belirttiğin gibi, dogmalar
değildir, ‘ilimdir, fendir’. Biz de senin dediğin gibi, ‘İlim ve fennin
haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir’ diyoruz.
Huzurunda sevgiyle, saygıyla, minnetle eğiliyoruz.”
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