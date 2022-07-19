Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi'den doktorları hedef alan imama destek ziyareti
Konya Kayalar Cami imamı Ahmet Gür, vaazında doktorlara yönelik 'Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin!' ifadelerini kullanmıştı. Doktorları hedef alan Gür'e Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi destek ziyaretinde bulundu.
Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında katledilen Dr. Ekrem Karakaya’nın ardından, doktorların aldığı 2 gün iş bırakma kararı için; Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür cuma hutbesinde doktorları hedef almıştı.
Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür, doktorları, “Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi: 'Git bugün grevdeyiz.' Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin?” diyerek hedef göstermesinin ardından görevden alınmıştı.
Gür'ün sözleri sosyal medyada büyük tepki aldı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Genel Sağlık-İş Sendikası, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Birlik Sağlık Sen, imam Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulundu.
Görevden alınan imama, AKP'ye yakınlığı ile bilinen Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi destek ziyaretinde bulundu.
"DEVLETE SADAKATİNDEN, MİLLETE SEVGİSİNDEN...."
Iğdi ziyareti, "Uğramış olduğu haksız linç, yaşamış olduğu sıkıntıya rağmen beni evinde misafir ederek ağırlayan, ikramda bulunan ve neşesinden, devlete sadakatinden, millete sevgisinden, kuruma saygısından ve devletin tüm kurumlarında çalışan memur ve amirlere hürmetinden hiçbir şeyi kaybetmeyen değerli kardeşim meslektaşım ve üyem Kayalar camii imam hatibi [ Ahmet Gür ] kardeşime teşekkürlerimi bir borç bilirim" ifadeleriyle duyurdu.
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