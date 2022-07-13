HKP'den, doktorları hedef alan İmam Ahmet Gür hakkında suç duyurusu: 'Açığa alınması yetmez'

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:55

Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında katledilen Dr. Ekrem Karakaya’nın ardından, doktorlar 2 günlük iş bırakma eylemine giderken; Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür cuma hutbesinde doktorları hedef almıştı.

Kamuoyunun tepkisi sonucunda hakkında soruşturma başlatılan imam Ahmet Gür açığa alınmıştı.

İMAM GÜR’E 4 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Kayalar Camisi imam Ahmet Gür hakkında, “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “kanunlara uymamaya tahrik” suçlarını işlediğini belirterek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

ATATÜRK’ÜN SÖZÜ HATIRLATILDI

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Maalesef ki çok hasta olduğu bir zamanda, Türk doktorlarına olan güvenini gösteren, dünyada alabileceğini düşündüğü en iyi tıp tedavisinin Türk doktorlarının elinden olacağını belirten ve ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ diyen Mustafa Kemal Atatürk döneminden, ‘giderlerse gitsinler’ diyerek doktorlara hakaret etmekten çekinmeyenlerin olduğu bir döneme geçmiş bulunmaktayız."

“İMAM KAMU BARIŞINI TEHDİT ETMİŞTİR”

"Sağlık çalışanlarını ve doktorları itibarsızlaştırmaya yönelik saldırgan politikalar yetmezmiş gibi, bir de 06.07.2022 tarihinde katledilen Uzm. Dr. Ekrem Karakaya’nın vefatının üzerine Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür’ün verdiği hutbe, katilleri cesaretlendirerek sağlık emekçilerinin her gün karşı karşıya geldikleri sözlü ve fiziksel şiddeti daha da tetiklemiş ve kamu barışını tehdit etmiştir."

“KIŞKIRTMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ, ÖNLEM ALINMALI”

"Bu tür kışkırtmaların önüne geçilmez, önlem alınmaz, suç duyurumuzun ilgili TCK madde hükümleri doğrultusunda saldırganlar cezai yaptırımlara tabi tutulmazlar ise sağlık emekçilerimizin can güvenlikleri kalmayacak, stresli bir ortamda hizmet vermek durumunda kalacaklardır. İşte en son Adana’da meydana gelen sağlık emekçilerine yönelik saldırı, bu tür saldırıların devam edeceğinin, olağanlaşacağının göstergesidir.”

HKP avukatları İmam Ahmet Gür hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılması talep etti.

“DOKTORLARIMIZA DÜŞMANLIK BESLİYORLAR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı.

Okur, “Laik Cumhuriyet’i yıkarak ülkeyi adım adım ortaçağ karanlığına doğru her gün biraz daha sürükleyen AKP’giller, doğaları gereği düşünen, sorgulayan, zihinlerini işleten, akıllarını kullanan, doktorlarımıza, öğretmenlerimize, bilim insanlarımıza, aydınlarımıza karşı onulmaz bir düşmanlık besliyorlar. Bu sebeple insanlarımızı, kafadan silahsızlandırmak, cahil bırakmak için canhıraş bir çaba içerisindedirler” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorları hedef alan, ‘Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler’ açıklamasını ve Konya Kayalar Cami İmamı Ahmet Gür’ün sözlerini hatırlatan Okur, “Bu söylemler AKP’giller’in ve Tayyip Erdoğan’ın sağlık emekçilerimizi, doktorlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik politikalarının sonucudur” ifadelerini kullandı.

“İMAMIN AÇIĞA ALINMASI YETMEZ, YARGILANMASI DA GEREKİR”

Okur açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu söyleme karşı kayıtsız kalamazdık. Konya Kayalar Camisi İmamı Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulunduk. İmam Ahmet Gür’e karşı tepkiler büyüyünce açığa alınmış. Hayır, bu yetmez. Bu İmam TCK maddelerine göre yargılanıp, cezalandırılmalıdır. Eninde sonunda bu imam da bu ülkede bütün değerleri çürüten AKP’giller gibi yargılanıp, cezalandırılacaklar. Bu sondan kaçamayacaklar.”