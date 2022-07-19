Birlik Sağlık Sen, doktorları hedef gösteren imam hakkında suç duyurusunda bulundu
Birlik Sağlık Sen, Doktor Ekrem Karakaya’nın Konya'da öldürülmesi nedeniyle 7-8 Temmuz'da yapılan iş bırakma eylemlerine katılan hekimleri hedef gösteren Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulundu.
Birlik Sağlık Sen; Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında 6 Temmuz’da öldürülmesinin ardından 7-8 Temmuz’da yapılan iş bırakma eylemi üzerinden, hekimleri ve sağlık çalışanlarını Cuma hutbesinde hedef göstererek nefret söylemi üreten Konya’daki Kayalar Camisi imamı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Biz din görevlilerimizden ayrıştırıcı, hedef gösterici, cümleler değil, birleştirici cümleler duymak istiyoruz. Basında yer alan bilgilere göre, Katledilen Dr. Ekrem Karakaya'nın da hutbedeki imam gibi, imam hatip mezunu olduğunu, öğretmen bir babanın, 8 çocuklu, fakir bir ailenin bin bir zorlukla yetiştirmiş olduğu bir hekim olduğu ifade edilmekte. Sebep her ne olursa olsun görevi başında bir doktorun öldürülmesi kabul edilemez. Suç duyurusunda bulunma gerekçemiz, zaten zirve yapmış olan sağlıkta şiddetin, ilgili din görevlisinin kullandığı ve başkaları tarafından da kullanılan benzer ifadelerin karşılığı olan cezanın yargı tarafından verilmesi talebimizdir” dedi.
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