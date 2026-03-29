Türk Eczacıları Birliği 2. Başkanı Güven'in eczanesine kundaklama girişimi: 'Yetkilileri göreve davet ediyoruz!'

Türk Eczacıları Birliği 2. Başkanı Abdullah Caner Güven'in eczanesine yönelik bir kundaklama girişimi gerçekleşti.

Yaşananların ardından Türk Eczacıları Birliği'nden açıklama geldi.

Yetkililere seslenilen açıklamada, "Eczanelerimize yönelik şiddetin son bulması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın adalet önünde hak ettiği şekilde cezalandırılması için olayın yakından takipçisi olacağız" denildi.

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Eczacıları Birliği II. Başkanımız Abdullah Caner Güven’in eczanesi, Güven’in Erzurum Eczacı Odası Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, mevzuata aykırı şekilde eczane işletmek için muvazaa yapmak isteyen, bu nedenle hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yasal işlem uygulanan ve beş yıl süreyle meslekten men edilen bir şahıs tarafından saldırıya uğramış; eczanesine yönelik kundaklama girişimi yaşanmıştır. Saldırı esnasında eczanenin kapalı olması tek tesellimizdir.

Eczacılık hizmeti, yasalarla belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülen, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren hayati bir kamu hizmetidir. Eczane açılış süreçleri 'kişisel taleplere veya baskılara' göre değil, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmektedir.

Halk sağlığını korumak adına mevzuat hükümlerine göre hareket eden II. Başkanımız Güven’in eczanesine yönelik bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Eczanelerimize yönelik şiddetin son bulması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın adalet önünde hak ettiği şekilde cezalandırılması için olayın yakından takipçisi olacağız."