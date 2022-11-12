Türk Gençliğine Hizmet Vakfı'ndan Ulu önder Atatürk'e anma töreni

12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Fotoğraf gösteriminin yapıldığı etkinlikte Şatıroğlu, Atatürk’ün anılarını ve fotoğraflarının hikayesini anlattı. Şatıroğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamayanlara anlatmak lazım” dedi.

Atatürk’ü anlatmanın sınırlı zamana sığmayacağını belirten Özülker ise “İstiklal Savaşı’na girdiğimizde toplumun yüzde 50.2’sini erkekler, yüzde 49.8’ini kadınlar oluşuyordu. Kadınlar okuma yazma bilmiyor, erkeklerin okuma yazma oranıysa yüzde 1.8. Eğitim, okul, doktor yok, savaş var. Yıllarca hiç durmadan savaşan bir toplumdan bahsediyoruz. İmkânsızlıklar, zorluklar içinde bugünlere gelebilecek adımlar atabilmişsek o büyük adam sayesindedir” dedi.

Özülker, “Büyükelçiliğim döneminde bir Alman devlet yetkilisi Türkiye için ‘Atatürk’ün atmış olduğu temel öylesine güçlü ki sizin devlet olarak küçük olabilme şansınız yok. Boğazımızı tıkamış olan bir kemik gibisiniz, itsen itilmiyor, çeksen çekilmiyor.’ Bu da gösterir ki Türkiye gerçek anlamda önemsenen ve ihmal edilmesi mümkün olamayacak kadar büyük bir ülkedir” diye konuştu.