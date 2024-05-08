Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin yüzde 104 zammına öğrencilerden tepki

Yayınlanma: 08.05.2024 - 18:03

Güncelleme: 08.05.2024 - 18:03

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, eğitim öğretim ücretlerine yüzde 104 oranında zam yaptı. Zam oranını protesto için sosyal medyadan bir araya gelen öğrenciler, kararın gözden geçirilmesini istedi.

THK Üniversitesi, gelecek eğitim öğretim yılı ücretlerine yaptığı yüzde 104 oranında zammı, öğrencilere duyurdu. Duyuruda, "Üniversitemizde her yeni eğitim öğretim yılında belirlenecek olan öğretim ücretine yapılacak yıllık artışlar, TÜFE'deki artışlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Buna göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı eğitim ücretlerine, TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı mart ayı TÜFE eğitim ana harcama grubuna göre yıllık değişim oranı olan yüzde 104,07 oranında artış uygulanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Duyuruda, üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında öğrenimlerine devam eden ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ödemelerini 13 Mayıs-16 Haziran arasında yapacak öğrencilere yüzde 10 erken ödeme indirimi uygulanacağı belirtildi.

Yeni zam oranına göre üniversitede ücretler pilotaj bölümünde 97.500 TL'den 198 bin 900'e, uçak mühendisliğinde 92 bin 500 TL'den 188 bin 700'e, havacılık yönetimi ve işletme (yüzde 50 burslu) bölümlerinde 32 bin 500 TL'den 66 bin 300'e, bilgisayar mühendisliğinde 82 bin 500 TL'den 168 bin 300 TL'ye, uçak teknolojisinde 50 bin TL'den 102 bin TL'ye yükseldi.

Öte yandan üniversite, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı uçuş eğitim ücretini 63 bin ABD doları olarak belirlemişti. 2023-2024 yılı için pilotaj bölümünün eğitimi ise 7 bin 875 ABD doları olarak duyurulmuştu.

Zam oranına tepki gösteren THK Üniversitesi öğrencileri, sosyal medyadan bir araya gelerek kararın gözden geçirilmesini istedi. Eğitime erişim olanaklarının kısıtlandığını söyleyen öğrenciler, tepkilerini dile getirmek amacıyla yarın yapacakları protestoyla üniversite yönetimine seslerini duyurmayı amaçlıyor.