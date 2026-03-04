Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.03.2026 15:27:00
Türk hava sahasına mühimmat düşmüştü: İletişim Başkanı Duran'dan kritik açıklama!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ülkemizin güvenliğini sağlama irademiz, kapasitemiz en üst seviyede. Topraklarımızın, hava sahamızın savunulmasına yönelik her adım tereddütsüz atılacak" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından, İran'dan ateşlenen ve sonrasında Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Türk hava sahasında Hatay'a yönelen bir füzenin, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini hatırlatan Duran, önleyici bir füzenin parçasının Hatay Dörtyol'da açık bir alana düştüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

"HAVA SAHAMIZIN SAVUNULMASINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ADIM ATILACAKTIR"

Türkiye'de ilgili kurumların, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip ettiğini belirten Duran, "Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve işbirliği sürdürülecektir" ifadesine yer verdi.

"TARAFLARIN SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET ETMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarıları yineleyen Duran, şunları kaydetti:

"Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte medya kuruluşlarımızdan ve sosyal medya kullanıcılarından daha hassas hareket etmelerini; teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon içerebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her vesileyle vurguladığı üzere, Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyaloğun hakim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir. Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır. Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir."

