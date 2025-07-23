Türk Hukuk Kurumu’ndan Lozan’ın 102’nci yıldönümü kapsamında açıklama: ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’

Türk Hukuk Kurumu, tam bağımsız Türkiye’nin temellerinin atıldığı Lozan Barış Antlaşması’nın 102’nci yılı kapsamında yazılı basın açıklaması yayımladı.

Kurum başkanı Av. Nail Gürman imzalı açıklamada, “Lozan Barış Antlaşması’nın 102. Yılı kutlu olsun. Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki; ‘Bir millet için güç ve yeteneğini, fiili eser ile gösterip kanıtlamadıkça, kendisine saygınlık ve önem beklemek boşunadır. Güç ve yetenekten yoksun olanlara iltifat edilemez.’ ‘Osmanlı millet sistemini’ anımsatarak haddini aşan; ‘Kürt-Alevi görevlendirilmesi ile’ Atatürk milliyetçiliğini inkar aymazlığına düşen; ve, ümmetçilik hayalleri ile anayasayı manevi cebir ile ihlale girişen anlayışların, ‘Cumhuriyetin Hukuk devrimi’ ile ilgisi yoktur. Olmayacaktır” denildi.

Açıklama, “Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadeleriyle sonlandı.