TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bursa'da kutladı

TÜRK-İŞ tarafından bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması Bursa'da yapıldı.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 13:42
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bursa'da kutladı
Abone Ol google-news

Konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri, Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda toplanarak kortej oluşturdu. Bulvarda yaklaşık 500 metre boyunca yapılan yürüyüşün ardından etkinliğin düzenleneceği "Hastane Alanı"na gelen işçiler, slogan atıp halay çekti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, alandaki açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, her zaman emekten ve işçiden yana olduklarını söyledi.

İşçilerin çalışma hayatının merkezinde yer aldığını belirten Atalay, çalışanlardan alınan vergilerde düzenleme yapılmasını istedi.

"HER ALANDA OLACAĞIZ"

Bu konuda mücadelelerinin süreceğini aktaran Atalay, "Ekim ayında kanun Meclis'e gelene kadar her sokakta her alanda olacağız. Hep beraber bu mücadeleyi vermezsek temsil ettiğimiz insanlar ekonomik yönden, vergi üzerinden bedel ödemeye devam eder" dedi.

Atalay, yaklaşık 670 bin çalışanın taşerondan kadroya geçtiğini ifade etti.

Şu anda 100 bine yakın taşeron işçisinin kadro beklediğini dile getiren Atalay, bu konunun da çözüme kavuşturulması gerektiğini anlattı.

"TÜRK-İŞ YOLCULUĞUNU DEVAM ETTİRECEK"

TÜRK-İŞ olarak gelecek yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da kutlayacaklarını duyuran Atalay, şöyle konuştu:

"Bu ülkede nefes alıyoruz, bu topraklarda beraber geziyoruz. Bu ülkede yaşayanların, bu ülkede nefes alanların bayrakla problemi olmayacak, Atatürk'le problemi olmayacak, İstiklal Marşı'yla ilgili problemi olmayacak, devlet başkanıyla ilgili problemi olmayacak, emekliyle ilgili problemi olmayacak, kadınla ilgili problemi olmayacak, engelliyle ilgili problemi olmayacak. Bu ülkede yaşıyorsa bu saydıklarıma uymak mecburiyetindeler. Onun için vatan varsa, ülke varsa sendika var, parti var, dernek var, oda var ama vatan yoksa görüyorsunuz Suriyelilerin durumunu. Onun için TÜRK-İŞ, Türkiye'den yana olma yolculuğunu devam ettirecek, işçiden yana olma yolculuğunu devam ettirecek."

Atalay, işçi kökenli milletvekili sayısının artması için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

AĞBABA DA BURSA'DA

Etkinlikte katılımcılar, çalınan müzik eşliğinde oynadı. Kutlamaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasi partilerin temsilcileri, TÜRK-İŞ'e bağlı 35 sendikanın genel başkanları ile çok sayıda işçi katıldı.

Kutlamaya katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Yoksulluğa, hayat pahalılığına, vergide adaletsizliğe, esnek çalışmaya, kayıtdışı istihdama, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya dur demek için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde hep birlikte Bursa’dayız" ifadelerini kullandı. 

 


Türk-İş haberleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü haberleri 1 Mayıs haberleri Bursa haberleri

İlgili Haberler

Türk işi şeriata adım adım

Türk işi şeriata adım adım
Tanzanya’nın en büyük projesinde çalışıyorlar: 7 aydır maaş alamayan 2 bin Türk işçi grevde!

Tanzanya’nın en büyük projesinde çalışıyorlar: 7 aydır maaş alamayan 2 bin Türk işçi grevde!
Dünya Türk İş İnsanları Konseyi'nin yeni başkanı Turgut Torunoğulları oldu

Dünya Türk İş İnsanları Konseyi'nin yeni başkanı Turgut Torunoğulları oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Selman Öğüt’ün adı, rektörü olduğu Esenyurt Üniversitesi’nin sitesinden çıkartıldı

Selman Öğüt’ün adı, rektörü olduğu Esenyurt Üniversitesi’nin sitesinden çıkartıldı
Akp’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı

Akp’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: 'Çok başarılı'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: 'Çok başarılı'
Son Dakika… DİSK ve KESK Taksim’e yürümekten vazgeçti

Son Dakika… DİSK ve KESK Taksim’e yürümekten vazgeçti
Altın fiyatları neden yükseldi? Gram altında zirve için rakam verildi

Altın fiyatları neden yükseldi? Gram altında zirve için rakam verildi
RAMS Park’ta loca sayısı 221’e çıktı, Galatasaray’ın kasasına milyonlar girdi

RAMS Park’ta loca sayısı 221’e çıktı, Galatasaray’ın kasasına milyonlar girdi
Prof. Dr. Hakan Kara tablolarla anlattı: 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'

Prof. Dr. Hakan Kara tablolarla anlattı: 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 altın fiyatları…