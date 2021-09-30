Türk kara sularına bırakılan FETÖ'cü eski 3 üsteğmen su altı 'scooter'la kaçmış
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan FETÖ üyesi eski 3 üsteğmenin, su altı scooterla denize açıldıkları ve Yunanistan unsurlarınca yakalandıktan sonra da lastik botla Türk kara sularına itildiklerini öğrenildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan FETÖ üyesi eski 3 üsteğmenin, su altı scooterla Samos Adası'na geçtikleri ancak yakalandıkları ve Yunanistan unsurlarınca lastik botla Türk kara sularına itildikleri ortaya çıktı.
ESKİ ÜSTEĞMENLERİN FETÖ ÜYELİĞİ SUÇUNDAN DAVALARININ BULUNDUĞU BELİRLENDİ
Kuşadası açıklarında lastik botta 3 kişiyi fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyıya getirilen ve Türk vatandaşı oldukları belirlenen 3 kişi, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan incelemede, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen O.Y, E.G. ve F.K. adlı eski üsteğmenlerin, haklarında FETÖ üyeliği suçundan da davaların bulunduğu belirlendi.
SU ALTI 'SCOOTER'LA DENİZE AÇILMIŞLAR
Jandarmadaki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Y. ve E.G tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ifadesinde, keşif amaçlı Güzelçamlı Mahallesi'nde bir süre kamp yaptıklarını, su altı scooterla denize açıldıklarını, Samos Adası'na kısa bir mesafe kala cihazın şarjının bittiğini ve yüzerek adaya çıktıklarını, Yunanistan unsurlarınca yakalandıktan sonra da lastik botla Türk kara sularına itildiklerini söyledikleri öğrenildi.
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