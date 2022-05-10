'Konut kredisi müjdesi' neye sebep olacak? Ekonomist Oğuz Demir: Fiyatlar daha da artacak

10 Mayıs 2022 Salı, 16:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandığını belirterek, konut sektöründeki arzi dalgalanmaya karşı bir dizi tedbir aldıklarını duyurdu.

"Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var" diyen Erdoğan konut finansmanı için 3 ayrı paket hazırlandığını duyurdu.

Erdoğan’ın 'müjde' diyerek duyurduğu paketin ardından, konuya ilişkin tartışmalar başladı.

Tartışmalar, 'müjde' olarak nitelendirilen paketin orta ve düşük gelir için bir anlam ifade etmediği, paketin yalnızca döviz kuru olan üst gelirli yurttaşlar için yapıldığı ve inşaat sektörüne yönelik bir paket olduğu üzerinden ilerledi.

Açıklanan paket hakkında Cumhuriyet.com.tr’den Gülben Dikmen'ye konuşan Ekonomist Oğuz Demir, Erdoğan’ın 'müjde' açıklamasının yalnızca enflasyonun insanlar üzerinde yarattığı sıkıntılara çözüm üretemedikleri için ve “siyaseten bir pozisyon aldık, bakın biz bunu yapıyoruz” demek için yapıldığını söyledi.

Oğuz, paketi yapılmış olmak için eski ezberlerle yapılan bugünün ekonomik zorluklarını hiç anlamayan bir paket olarak değerlendirdi.

“HÜKÜMETİN EKONOMİ BECERİSİ SONA ERDİ”

Dar gelirli ve enflasyonun altında ezilmiş yurttaşların kiralarını ödemekte güçlük çektiğini, hükümetin bu adımının yaşanan zorluklara bir yenisini daha ekleyeceğini söyleyen Demir, durumu hükümetin ekonomi becerisinin sona ermesi olarak değerlendirerek şunları kaydetti:

"Hükümetin artık ekonomiyle ilgili fikir ve çözüm üretme becerisi sona erdi. Sadece geçmişten edindiği fikirlerle insanları ev sahibi yapabilirsek durumu yeniden toplarız diye düşünüyorlar. Sınırlı bilgi ve sınırlı kapasiteyle bu kadarını yapabilirler ancak ne piyasa şartları ne alım gücü ne de gelirleri insanların kolayca ev sahibi olmasına izin vermiyor.”

“KİRA FİYATLARINI VE EV FİYATLARINI DAHA DA ARTIRACAK”

Yurttaşların bu faiz miktarıyla kredileri ödeyemeceğini belirten Demir, yalnızca parası olanların kolayca daha fazla ev sahibi olabileceklerini bu durumun da ev fiyatlarının ve kiraların daha da artmasına sebep olacağını söyledi.

Oğuz Demir, Erdoğan’ın ‘müjde’ olarak nitelendirdiği bu paketin kötü koşullara sebep olmak dışında başka hiçbir şeye yaramayacağını aktardı.