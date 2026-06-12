Türk öğretmen davayı kazandı: Netflix, tazminat ödeyecek

Öğretmen Mustafa Güler'in dizi ve film izleme platformu Netflix'e açtığı davada karar çıktı.

Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, verdiği kararda gerekçesi daha sonra yazılmak üzere “davanın kısmen kabulüne” hükmetti.

Sosyal medyada 'matematiğin güleryüzü' adıyla tanınan Güler, platformu görüntülerini izinsiz kullanmakla suçluyordu.

1,8 MİLYONLUK TAZMİNAT KARARI

Mahkeme heyeti, Mustafa Güler tarafından talep edilen, bilirkişi raporu ile tespit edilen ve ıslah suretiyle artırılan 1 milyon 800 bin TL telif tazminatının, 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte Netflix'ten alınarak davacıya verilmesine karar verdi.

Takdiren 150 bin TL manevi tazminatının aynı tarihten itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine hükmedilirken, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verildi.

"KARARI SON DERECE DEĞERLİ BULUYORUM"

Mustafa Güler, kararı sosyal medya hesabından, şu ifadelerle duyurdu:

“Yaklaşık üç yıldır sürdürdüğüm bu hukuk mücadelesinde; emeğin, fikrî üretimin ve bireysel hakların korunması adına önemli bir karar verilmiş olmasını son derece değerli buluyorum. Mahkeme, davamın kısmen kabulüne karar vererek maddi ve manevi tazminat taleplerimin önemli bölümünü haklı görmüştür.

Bu süreç benim için yalnızca bireysel bir dava değil; dijital platformların içerik üreticilerine, eğitimcilere ve fikir sahiplerine karşı sorumluluklarının da tartışıldığı önemli bir hukuk süreci olmuştur. Başından beri hukuka ve adalet mekanizmasına olan güvenimi korudum. Verilen kararın; emek veren, üreten ve hakkını hukuk yoluyla arayan herkes adına anlamlı bir gelişme olduğuna inanıyorum.

Bu zorlu süreç boyunca hukuki bilgi birikimi, kararlılığı ve emeğiyle yanımda olan kıymetli avukatım Sayın Ömer Uğur Yanar’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sürecin her aşamasında göstermiş olduğu özveri ve mücadele benim için son derece kıymetlidir. Ayrıca yanımda olan öğrencilerime, dostlarıma ve destek mesajı gönderen herkese gönülden teşekkür ediyorum."