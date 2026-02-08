Türk öğretmenlerin grevi sürüyor: 'Yönetimin duyarsızlığı son bulmalı'

İstanbul’da Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlere yapılan adaletsizliğe karşı çıkan TEZ-KOOP-İŞ sendikasına bağlı öğretmenler tarafından başlatılan grevde 6 gün geride kaldı.

Türk öğretmenlerin kararlılığı ve kamuoyunun duyarlılığına karşın okul yönetimi sessizliğini koruyor. Öte yandan öğretmenlerin grevde olduğu okulun müdürünün bir grup öğrenciyle Kars Sarıkamış’ta yapılacak kayak kampına gittiği öğrenildi. Okuldaki duruma karşın öğretmenlerin taleplerine kayıtsız kalan müdürün kayak tercihi tartışma yarattı.

TBMM GÜNDEMİNDE

Yaşananlara ilişkin son durumu Cumhuriyet’e değerlendiren Özel İtalyan Lisesi Grev Gözcüsü ve okulun tarih öğretmeni İlhan Gülek, “Grevde altı gün bitti. Henüz bir gelişme yok. Haklı grevimize özellikle velilerimizin desteği her geçen gün büyüyor. Beş günde öğrencilerimizin üç yüz saat dersi boş geçti. Bu bizi de öğrencilerimizi de çok üzüyor” dedi.

Öğrencilerin de destek verdiği eylemde velilerin sorunun çözümü için uğraştığını belirten Gülek, “Basın ve sivil toplum örgütleri sürekli olarak yanımızdalar. Konunun haber olmadığı gazete, televizyon kalmadı. Konu, TBMM’de bile gündeme geldi. Okul yönetiminin duyarsızlığı artık son bulmalı” çağrısında bulundu.

TARİHE GEÇTİ

Türkiye’deki en uzun öğretmen grevinin 1969’daki Türkiye Öğretmenler Sendikasının(TÖS) grevi olduğunu ve dört gün sürdüğünü anımsatan Gülek, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz 7. güne girdik. Tarihe geçen bu grevin uzamasından hiç memnun değiliz. Biz öğretmenler olarak onurlu bir anlaşma ile bir an önce sınıflarımıza dönmek istiyoruz. Bunun yolu da İtalyan yönetiminin bizim duyarlılığımızla çözüme yanaşmasıdır. Önümüzdeki hafta grevimize kitlesel desteğin artacağını duyuyoruz. Bizi destekleyen, eğitimin öneminin farkında olan herkese teşekkür ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

17’si Türk 35 öğretmenin bulunduğu Özel İtalyan Lisesi’nde İtalyan öğretmenlere 300-360 bin bandında maaş verilirken Türk öğretmenlere 55-70 bin bandında maaş verilmesi başta olmak üzere ayrımcılığa tepki gösteren 15 Türk öğretmen pazartesi günü greve başladı. Öğretmenler yaptıkları basın açıklamasında, grev öncesi okul yönetimine çağrıda bulunduklarını ve hiçbir girişimden sonuç alınamaması nedeniyle “insan onuruna uygun” yaşam için grevden başka çarelerinin kalmadığını açıklamıştı.