Türk şirket Repkon, İsrail’e binlerce bomba tedarik edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, cuma günü, İsrail’e mühimmat satışını onaylayan bir karar aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İsrail hükümeti, ABD’den her biri 450 kilogram ağırlığında 12 bin adet BLU-110A/B tipi bomba istedi. Satış paketinin içerisinde lojistik ve teknik destek hizmetleri de yer alırken, öngörülen bedelin 151 milyon 800 bin dolar olduğu kaydedildi.

‘ACİL DURUM’ VURGUSU

Sözkonusu satışın, “Ortadoğu'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç olmuş ve olmaya devam eden stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğinin iyileştirilmesine yardımcı olarak ABD’nin dış politikasına ve ulusal güvenliğine katkıda bulunacağı, İsrail'in mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracağı, vatan savunmasını güçlendireceği ve bölgesel tehditlere karşı caydırıcı bir unsur olarak hizmet edeceği” öne sürüldü. Bu satışın “acil” olduğu vurgusuyla, “Kongre onayı gerekliliğinden feragat edildiği” duyuruldu. Açıklamadaki en dikkat çekici kısım ise, “Ana yüklenici firma Garland-Teksas'ta bulunan Repkon USA olacaktır. BLU-110 A/B gereksiniminin bir kısmı stoktan aktarılacaktır” cümleleriydi. Repkon USA, Türk menşeli bir şirket.

İSRAİL BASININDA BÜYÜK HARFLERLE DUYURULDU

Konu, kamuoyunun gündemine daha çok, İsrail merkezli ynetglobal haber sitesinin önceki günkü makalesiyle geldi. Bu haberde 12 bin değil, 27 bin bombadan, 151 milyon dolardan değil, 660 milyon dolardan bahsedildi. Aradaki fark, “İsrail ayrıca yaklaşık 250 kilogram ağırlığında 10 bin bomba, 5 bin adet küçük çaplı bomba ve teknik, lojistik ve destek hizmetleri alacak” şeklinde açıklandı. Haberde Repkon için, “Şirket Amerikan sermayeli değil. Repkon USA, Türk silah üreticisi Repkon'un bir yan kuruluşudur. Mart 2025'te Türk şirketi, ABD savunma devi General Dynamics'ten Garland üretim tesisini satın aldı. Fabrika, ABD ordusu ve İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yaygın olarak kullanılan JDAM hassas güdümlü füze kitlerinin temel bileşeni olan MK-80 serisi bomba gövdelerini üretebilen ABD'deki tek tesistir” denildi.

‘İSRAİL’E AMBARGOYA RAĞMEN…’

Türkiye’nin 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e karşı durduğu belirtilen haberde, “Bu tutuma rağmen, Türkiye bağlantılı bir şirket, Amerikan iştiraki aracılığıyla İsrail ordusuna ağır bombalar tedarik ediyor. Güvenlik uzmanları, Repkon'un sözleşmeler ve düzenleyici onaylar yoluyla Türk hükümetiyle yakın ilişkiler sürdürdüğünü ve jeopolitik gerilimlerin tırmanması durumunda Ankara'nın üretime dolaylı baskı uygulayabileceği olasılığının bulunduğunu söylüyor” ifadeleri yer aldı.

‘REPKON’UN KARARI DEĞİLDİR’

Repkon, haberin hızla yayılması üzerine bir açıklama yaparak, “ABD’de alınan bir mühimmat tedarik kararı üzerinden yapılan bazı haberlerde Repkon’un doğrudan satış gerçekleştirdiği veya sürecin karar vericisi olduğu yönünde bir izlenim oluşturulmuştur. Oysa sözkonusu süreçte Repkon’un herhangi bir talebi, kararı veya satış işlemi bulunmamaktadır” sözlerini kullandı.

REPKON 1978’DE KURULDU

Repkon’u 1978 yılında iş insanı Azer Aran kurdu. İlk aşamada metal şekillendirme ve makine üretimine dayanan bir Türk sanayi grubu olan Repkon, son yıllarda savunma sanayisine ağırlık verdi. Repkon USA ise, internet sitesindeki bilgilere göre, ABD Hava Kuvvetleri, ABD Donanması ve müttefik ülkeler için nitelikli bir bomba gövdesi ve donanım üretiyor. Şirket “ABD Hava Kuvvetleri’nin MK-80 serisi bomba gövdelerinden JASSM ve SDB gövdelerine, TNT kalıpları gibi birçok ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor”.

AA REPKON HABERLERİNİ SİLDİ

Repkon, 2024 yılının Ekim ayında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından “En Göze Çarpan İhracat Başarısı Yapan Savunma Sanayii Firması” seçildi. Şirkete ödülünü, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün verdi. Bu ödüle ilişkin haber, Anadolu Ajansı’ndan silindi. Google aramasıyla sözkonusu haberin bağlantısına ulaşılabiliyorken, sayfaya tıklanınca, ajansın ana sayfasına gidiliyor. Benzer şekilde, Repkon ile ilgili, 2024 yılının Kasım ayında “ABD çareyi Türk savunma sanayisinde buldu” başlıklı habere de ulaşılamıyor. İki habere ancak web.archive.org’dan erişilebiliyor.

TURHAN ÇÖMEZ: DOLAYLI DA OLSA…

Yaşanan gelişmeyle ilgili İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Çömez, “Türk sermayeli bir şirketin dolaylı da olsa İsrail'e gönderilen mühimmat üretim zincirinde yer alması konusunda bakanlığınızın değerlendirmesi nedir? Türkiye'de faaliyet gösteren Repkon şirketinin Savunma Sanayii Başkanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı ile devam eden projeleri veya sözleşmeleri var mıdır? Repkon veya Repkon USA şirketinin üretim faaliyetleri nedeniyle Türkiye'nin ilan ettiği ticari kısıtlamalarla çelişen bir durum ortaya çıktığını düşünüyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayi şirketlerinin yabancı ülkelerde kurdukları tesislerde üretilen ürünlerin üçüncü ülkelere satışına ilişkin bir denetim veya politika mekanizması bulunmakta mıdır” sorularını sordu.