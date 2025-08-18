Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Türk siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay, hayatını kaybetti.

Vefat haberini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Mehmet Öznur Alkan duyurdu.

Alkan, şu ifadeleri kullandı:

"Mete Tunçay hocamızı maalesef kaybettik. Çok üzüldüm. Bir devir kapanmış gibi üzüldüm Hocam, ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu. Başta değerli eşi Gönül Paçacı olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Cenazeyle ilgili bilgi gelince paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Eski Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Ö. Alkan, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mülkiye) öğrencisi olduğu Prof. Dr. Mete Tunçay'ı, 29 Mayıs 2024'te Etiler Huzurevi'nde ziyaret ettikten sonra bu fotoğrafı şu mesajla paylaşmıştı:

"Mete Tunçay hocamızı ziyaret | Bizim için çok değerli bir insanı Mete Hocamızı ziyaret ettim. 43 yıl önce, 1981’de, Mülkiye’de öğrencisi oldum. Sonra meslektaşı ve dostu. Ancak ziyaretimde ve her zaman olduğu gibi yanına öğrencisi olarak oturdum."

METE TUNÇAY KİMDİR?

İstanbul’da 1936’da doğan Mete Tunçay, 1958’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Aynı üniversitede 1961’de siyasal bilimler doktoru, 1966’da siyasal teoriler doçenti oldu. 1961’de Rockefeller bursuyla Londra İktisat ve Siyasal Bilimler Okulu’nda incelemeler yaptı. 1972-1973 yıllarında bir yıl süreyle DİSK’te araştırma uzmanlığı görevini yürüttü.

1979’da SSCB Bilimler Akademisi’nin konuğu olarak Sovyetler Birliği’nde, 1979-1980’de Fulbright bursuyla ABD’deki Stanford Üniversitesi Hoover Kurumu’nda araştırmalar yaptı.

1987-1988’de Hür Berlin Üniversitesi Carl von Ossietzsky profesörü oldu. 1984’te Tarih ve Toplum dergisini yayımlamaya başladı.

Mete Tunçay, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı ve aynı kurumun yayımladığı Toplumsal Tarih dergisinin yöneticiliğini yaptı.

Çok sayıda çeviri yapan Tunçay’ın eserleri arasında Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi I-II-III, Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi I-II, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931, Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler; Bilineceği Bilmek: Türkiye’de Siyasal Gelişmenin Evreleri ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sol Akımlar yer alıyor.