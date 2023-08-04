Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alınırken, yerine Rahmi Güney getirildi.

ANKA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 00:34
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı
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Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alınırken, yerine Rahmi Güney getirildi.

BİROL ÇETİN'İN YERİNE GÖREVE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre; Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Türk Tarih Kurumu’nun mevcut başkanı Birol Çetin’di.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alındı. Karakaşoğlu’nun yerine ise Rahmi Güney atandı.


Türk Tarih Kurumu Resmi Gazete Atama

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