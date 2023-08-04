Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alınırken, yerine Rahmi Güney getirildi.
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alınırken, yerine Rahmi Güney getirildi.
BİROL ÇETİN'İN YERİNE GÖREVE GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre; Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Türk Tarih Kurumu’nun mevcut başkanı Birol Çetin’di.
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alındı. Karakaşoğlu’nun yerine ise Rahmi Güney atandı.
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